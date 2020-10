iPhone 12 teardown laat grote veranderingen zien vanwege 5G

Dat de iPhone 12 en iPhone 12 Pro veel op elkaar lijken, wisten we al. Het verbaast ons dan ook niet dat de toestellen intern erg op elkaar lijken. Wat wel nieuw is, is de toevoeging van 5G en dat heeft nogal wat invloed gehad op het interne design.

iPhone 12 teardown van iFixit

Zo is het simkaartslot nu van rechts naar links verplaatst en ook het openen van de behuizing moet nu vanaf de andere kant gebeuren: vanaf rechts. Beide toestellen hebben een groter moederbord, waarschijnlijk vanwege 5G. Dit heeft ook weer gevolgen voor de ruimte die overblijft voor de batterij, waardoor de batterijcapaciteit bij de modellen van dit jaar wat lager ligt. De iPhone 12-batterij in beide modellen heeft een capaciteit van 2815 mAh / 10,78 Wattuur batterij, kleiner dan de 11,91 en 11,67 Wattuur batterijen van vorig jaar. iFixit beschikt over Amerikaanse en Europese modellen, die duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. De Amerikaanse iPhones hebben een gekleurd vlakje aan de zijkant, iets wat de ontwerpers van Apple waarschijnlijk vreselijk hebben gevonden. Maar het is nog niet zo erg als de CE-markeringen die aan de zijkant van de EU-toestellen zitten, vindt iFixit.



Waar de iPhone 12 Pro een LiDAR Sensor en telefotolens heeft zitten, heeft de gewone iPhone 12 een plastic opvulling gekregen. Beide smartphones heeft een L-vormig moederbord. De iFixit iPhone 12 teardown is inmiddels voorbij. Wie het leuk vindt kan 1,5 uur naar een demontage kijken – met toelichting wat je allemaal te zien krijgt.

Eerder publiceerde iFixit al een MagSafe Charger teardown, waaruit bleek dat het accessoire er aan de binnenkant er simpel uit ziet. Toch zijn er wel verschillen met de oplaadpuck van de Apple Watch, onder andere omdat er meer magneten in zitten. De MagSafe Charger heeft bovendien een kussentje met zachte coating, terwijl die van de Apple Watch hard plastic is.