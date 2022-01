Heb je leesbewijzen in iMessage uitgeschakeld, wees je er dan van bewust dat deze tóch verstuurd worden. Op sommige toestellen is sprake van een bug die dit probleem veroorzaakt.

In nagenoeg alle chatapps kun je instellen of je leesbewijzen wil versturen. Dit geeft aan dat je het bericht gelezen (lees: geopend) hebt, zodat de verzender weet dat jij het bericht gezien hebt. Sommige mensen vinden dit handig, maar er zijn ook veel mensen die dit liever uitgeschakeld willen hebben om discussies te voorkomen. Het kan bijvoorbeeld als een verplichting voelen om meteen te moeten reageren als je een ontvangen bericht geopend hebt. Des te vervelender dat de leesbewijzen in iMessage door een bug soms wél verstuurd worden, ook al staat de functie uit, zo schrijft MacWorld.



‘Bug met leesbewijzen in iMessage’

MacWorld schrijft dat een aantal gebruikers ervaren hebben dat er altijd leesbewijzen gestuurd worden. Zelfs dus als de functie uit staat bij de instellingen van iMessage of voor die specifieke persoon. Het is onduidelijk hoe wijdverspreid het probleem is, maar het zou in ieder geval spelen op toestellen met iOS 15. Op Apple’s discussieforum wordt door een aantal mensen geklaagd over het probleem.

Deze bug kan dus behoorlijk vervelend zijn als je in de veronderstelling bent dat jouw berichten nooit als gelezen gezien kunnen worden, terwijl dat misschien wel zo is. Maar niet iedereen heeft er last van. Op onze eigen toestellen hebben wij dit probleem niet ervaren.

Een herstart van de iPhone of iPad biedt soms een oplossing, al is dit vaak maar van tijdelijke aard. We verwachten dat Apple dit probleem met een software-update gaat oplossen. In onze aparte tip lees je in ieder geval hoe je iMessage-leesbewijzen kunt uitschakelen.