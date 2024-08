HomeKit Adaptive Lighting werkt dit najaar ook met Matter-lampen

De Woning-app in iOS 18 gaat het mogelijk maken om Adaptive Lighting ook voor Matter-lampen te laten werken. Nanoleaf is de eerste fabrikant die ermee aan de slag gaat.

Adaptieve verlichting is een HomeKit-functie die voor het eerst verscheen in iOS 14. Het houdt in dat lampen hun kleurtemperatuur gedurende de dag aanpassen. Je kunt de lampen zo instellen dat ze wisselen van koele kleuren in de ochtend tot warme kleuren in de avond. Zo kun je overdag geconcentreerd werken en kom je ‘s avonds tot rust, door blauw licht te vermijden. Tot nu toe werkte het alleen bij lampen die compatibel waren met HomeKit, maar in iOS 18 komt de mogelijkheid erbij om ook Matter-lampen met Adaptive Lighting aan te sturen. In de iOS 18 beta is een schakelaar toegevoegd waarmee je de functie kunt inschakelen.

Matter maakt het mogelijk om smart home-accessoires aan te sturen via verschillende platformen en Nanoleaf is een fabrikant die voorop liep bij de introductie van Matter-producten. Ook nu zullen ze de eerste zijn die Adaptive Lighting gaat invoeren voor de Matter-lampen. CEO Gimmy Chu heeft het inmiddels bevestigd, maar zegt ook dat zijn bedrijf “een van de partners is” die deel uitmaken van introductie van Adaptive Lightning op Matter-producten. Dat klinkt alsof er meerdere merken aan mee zullen doen, waarbij Philips Hue natuurlijk ook een van de kanshebbers is. Nanoleaf heeft de functie de afgelopen maanden uitvoerig getest op de Essentials Matter-lampen, om te zorgen dat de ervaring goed is. Apple verkoopt een bundel van 3 Nanoleaf Essentials-lampen voor 50 euro en dat lijkt een redelijke prijs als je het dit najaar zelf wilt proberen.

De set van drie Nanoleaf Essentials-lampen die de Apple Store verkoopt.

Wat heb je eraan als HomeKit-gebruiker?

Het is goed nieuws voor HomeKit-gebruikers, ook als je nog niet volledig naar Matter bent overgeschakeld. Toen Adaptive Lighting in 2020 werd aangekondigd, waren Nanoleaf en Philips Hue de eerste fabrikanten die eraan meededen, samen met Eve en Aqara. Maar de overstap van fabrikanten verliep traag. Eén van de oorzaken is dat rond dezelfde tijd Matter in opkomst was, waar fabrikanten hun producten ook voor wilden aanpassen. De eerste Matter-producten van Nanoleaf en Hue werkten dan ook niet met Adaptive Lighting.

De Nanoleaf Essentials-lampen zijn sinds 2020 geschikt voor Matter.

Voor HomeKit-gebruikers was het daarom verstandiger om op HomeKit te blijven hangen. Overstap naar Matter zou betekenen dat ze minder functionaliteit zouden hebben. Hue-gebruikers konden Adaptive Lighting behouden door hun bridge niet over te zetten naar Matter. Maar dit najaar gaat dat veranderen, te beginnen met Nanoleaf. Philips Hue heeft nog niet laten weten of ze er ook aan meedoen.

Een andere mogelijke verbetering is dat Matter-geschikte producten binnenkort ook ondersteuning voor Adaptive Lighting zouden kunnen krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld de producten van Govee, WiZ en andere merken die niet HomeKit-geschikt zijn, maar wel met Matter werken. Adaptive Lightning zal niet gaan werken met Google Home en Amazon Alexa; het blijft namelijk exclusief voor Apple’s HomeKit. Het maakt dan ook geen deel uit van de Matter-specificatie. Wel zijn er plannen om dynamische lichteffecten die bijvoorbeeld Nanoleaf en Govee gebruiken, toe te voegen aan de Matter-specificatie. Gisteren schreven we over een Matter-tafellampje van Govee waarmee je allerlei lichteffecten met patronen kunt maken en ook bij Nanoleaf is het gebruikelijk om je lichtpanelen van allerlei gekleurde patronen te voorzien.