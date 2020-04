Gisteren schreven we nog over een gelekte tekening van de iPhone 12 Pro met LiDAR Scanner. De afbeelding zou afkomstig zijn van een vroege versie van iOS 14. Nu is er opnieuw een soortgelijke tekening opgedoken, deze keer van de voorkant van het toestel. Daarop is een aantal interessante details te zien. Allereerst zien we een kleinere notch en krijgen we mogelijk een indruk van hoe de nieuwe widgets eruit gaan zien.



‘iPhone 12 Pro tekening met kleinere notch’

Sinds Apple in 2017 de overstap maakte van Touch ID naar Face ID, heeft de iPhone aan de bovenkant van het scherm een inkeping. Deze notch hapt een klein deel uit het scherm en is sindsdien ongewijzigd gebleven. Er zijn wel eens geruchten geweest over een kleinere of een iPhone zonder zonder notch, maar echt concreet zijn die geruchten nooit geweest. De schetsen van de iPhone 12 Pro tonen nu mogelijk toch dat Apple hieraan werkt, al is het lastig in te schatten in hoeverre dit realiteit wordt.

De notch in de tekeningen is een stuk smaller. Zowel links als rechts naast de notch is er meer ruimte voor het scherm. De oorspeaker is ongeveer even groot, waardoor het erop lijkt dat Apple de sensoren heeft weten te verkleinen. De tekening lijkt afkomstig uit een soort handleiding, dus of het een natuurgetrouwe afspiegeling is van de daadwerkelijke afmetingen valt nog te bezien.

Verder zien we een vernieuwd beginscherm. De vierkante appicoontjes worden afgewisseld met een groter blok en langgerekte icoontjes. Dit zijn mogelijk de widgets, waar we de afgelopen dagen al veelvuldig over geschreven hebben. Dit weekend schreven we nog dat iOS 14 nieuwe type widgets krijgt, die je op het beginscherm zou kunnen zetten. Designers zijn al aan de slag gegaan met concepten voor deze live widgets.

Het is onduidelijk waar de schetsen precies vandaan komen. De tekeningen zijn gelekt door @choco_bit, die wel vaker dergelijke zaken gelekt heeft. We moeten nog flink wat maanden geduld hebben om erachter te komen of de tekeningen waar blijken, want Apple onthult de 2020 iPhones pas in het najaar.