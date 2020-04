Live widgets in iOS 14

UX-designer Parker Ortolani, in het dagelijks leven werkzaam voor BuzzFeed, bedacht hiervoor SpringKit. Daarmee wordt het mogelijk om live widgets te maken, die tussen de normale appiconen staan. Ze geven snelle info over allerlei zaken of stellen je in staat om een bepaalde actie uit te voeren, zoals het maken van een foto. Ook kun je informatie over het weer zien. Iets soortgelijks deed Microsoft eerder al met de live tegels op Windows Phone, maar Apple zou het idee over kunnen nemen. Als de widgets precies in het raster passen van de normale appiconen ziet het er ook nog eens heel geordend uit. Een weerwidget zou bijvoorbeeld twee appiconen groot kunnen zijn.



Volgens Parker was het lastiger dan gedacht om realistische widgets voor het beginscherm te verzinnen. Hij baseerde zich daarbij op een eerder concept dat hij maakte voor iOS 13. In een video is te zien hoe je kunt wisselen tussen een normaal appicoon en een live icoon.

Check out a demo of how my widget concept works on iPhone… pic.twitter.com/TxNOjhbPTX — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 6, 2020

Hieronder zie je nog twee afbeeldingen van SpringKit. In iPadOS heb je al de mogelijkheid om zijwaarts te vegen om je widgets te zien op het vernieuwde iPadOS beginscherm, maar op de iPhone zitten ze wat meer verborgen.

Vooral op de iPhone zou je profijt van dergelijke live widgets kunnen hebben om bijvoorbeeld sneller het weer te zien. Je kunt wel op het weericoon drukken voor snelle acties, maar om daadwerkelijk info te zien zul je verder moeten tikken. Zoals je hieronder kunt zien, is dat met de live widgets die Parker voorstelt, verleden tijd. Als je erop drukt krijg je meteen het weerbericht of de status van je activiteitenringen te zien.

Eerder zagen we hier al een paar concepten voor de iOS 14 widgets, maar die vallen wat minder in de smaak.

Concept voor iOS 14 dock

Een veel beter idee is hieronder te zien: meerdere docks voor het beginscherm van je iPhone in iOS 14. Hoe handig zou het zijn als de dock onderin het scherm in meerdere varianten beschikbaar is. Designer Alessandro Chiarlitti werkte het idee verder uit. Zo heb je snel toegang tot de bedieningsknoppen van de Muziek-app en andere apps, zonder dat je ze hoeft te openen.

Volgens geruchten gaat Apple het beginscherm aanpassen, zodat je appiconen in een lijst zou kunnen bekijken. Ook komen er Siri-suggesties op het beginscherm en wordt het makkelijker om veelgebruikte apps sneller te openen. Voorts wordt gesproken over nieuwe instellingen voor wallpapers. Zo zou je van je favoriete wallpaper een vage versie of een gradient-versie kunnen maken. Tijdens WWDC 2020 horen we ongetwijfeld meer over deze nieuwe plannen met iOS 14.