Er is een schematische tekening van de volledige iPhone 17-serie opgedoken. Daarop zien we de achterkant van alle vier de nieuwe iPhone 17-modellen. Wat zegt dit over de line-up van dit jaar?

De 2025 line-up van de iPhone lijkt gevarieerder dan ooit te worden. We hebben al de nieuwe iPhone 16e en dit najaar komen daar nog de vier nieuwe iPhone 17-modellen bij. Er zijn al veel geruchten over het design van de iPhone 17 en het ontwerp van de iPhone 17 Pro voorbij gekomen, maar nu zien we de vier toestellen zij aan zij in een schematische tekening.

Schematische tekening van iPhone 17-serie

Het gaat om een zogenaamde CAD-tekening. Deze tekeningen worden gebruikt door onder andere accessoiremakers die alvast hoesjes willen maken voor de nieuwe toestellen. Het geeft schematisch weer hoe een toestel er globaal uit ziet, met bijvoorbeeld een weergave van de camera en het formaat. Dat zijn ook precies de onderdelen die nu op deze iPhone 17-tekeningen zichtbaar zijn.

De tekening is gedeeld door geruchtenlekker Majin Bu, maar ook andere geruchtenlekkers ondersteunen deze afbeelding. We zien van links naar rechts de iPhone 17 Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro Max en iPhone 17 Pro in beeld. Wat het meeste opvalt is het ontwerp van de camera’s en de achterkant van de Pro-modellen. De iPhone 17 Air krijgt vermoedelijk een langwerpige camerabult, terwijl de gewone iPhone 17 ongewijzigd lijkt te blijven ten opzichte van de gewone iPhone 16.

Bij de Pro-modellen zien we een nog veel grotere camerabult, die zich ook over de gehele breedte van het toestel begeeft. Dit komt overeen met eerdere renders en gelekte onderdelen, al is het altijd nog maar de vraag of dit echt definitief blijkt. Verder valt op dat de Pro-modellen een afwijkend vlak hebben aan de achterkant. Mogelijk wil Apple de toestellen hiermee een opvallender uiterlijk geven. Er werd eerder al gesproken over een combinatie van aluminium en glas aan de achterkant. Het donkergekleurde vlak in de tekening is dus mogelijk het glazen gedeelte van de achterkant. De kleuren van de tekeningen komen overigens niet overeen met de uiteindelijke kleuren van de toestellen.

Wil je meer weten over de iPhone 2025 line-up? Check dan onze aparte pagina. We hebben ook individuele pagina’s van de nieuwe iPhone 17-toestellen, waarin we dieper in gaan op de verwachte verbeteringen en functies.