‘Gelekte’ tekening toont iPhone 12 Pro met LiDAR Scanner

iPhone 12 Pro met LiDAR

De cameralenzen op de achterkant van de iPhone 12 Pro zijn nu niet symmetrisch gerangschikt. Daar kan de komst van een LiDAR Scanner verandering in brengen. Met vier onderdelen is het voor Apple mogelijk om ze in een kwadrant met 2×2 opstelling te plaatsen. Eén van de voordelen van een LiDAR Scanner in de iPhone 12 Pro, is dat daarmee een veel grotere gebruikersgroep te bereiken is dan met de iPad Pro. Daardoor heeft het meer zin om toepassingen te ontwikkelen.



De afbeelding toont hoe de rangschikking van de cameralenzen bij de iPhone 12 Pro (Max) eruit kan gaan zien. Het toestel heeft nog steeds een groothoek, supergroothoek en telefotolens. Daar komt nu een LiDAR Scanner bij, waarmee je beter diepte kunt zien. De flitser verhuist daarbij naar het midden. LiDAR was de belangrijkste vernieuwing in de iPad Pro 2020 en draait om een sensor die met time-of-flight de diepte in kaart kan brengen. Hiermee zijn wordt het makkelijker om toepassingen voor augmented reality en beeldherkenning te ontwikkelen. Zelf zou Apple bezig zijn om een AR-app voor iOS 14 te ontwikkelen, bedoeld voor gebruik in de Apple Stores.

Als alles volgens plan verloopt zal Apple in het najaar vier toestellen uitbrengen in de iPhone 12-serie. Het gaat daarbij om een nieuw 5,4-inch formaat, twee modellen met een scherm van 6,1-inch en een grotere 6,7-inch smartphone. Allemaal zijn ze voorzien van een OLED-scherm en 5G. De twee duurdere modellen krijgen een drievoudige cameralens en een LiDAR Scanner, zoals te zien is op de afbeeldingen. Er verschenen al eerder concepten van de iPhone 12 met LiDAR.

Verder zouden de 2020 iPhones een wat hoekiger uiterlijk krijgen, dat teruggrijpt naar de iPhone 4. Uit de tekening die nu is gelekt is nog weinig af te leiden over het design.

Er wordt momenteel veel gespeculeerd over de vraag of Apple wel de iPhone 12 in het najaar gaat uitbrengen, vanwege alle ontwikkelingen. Analisten en andere betrokkenen zeggen afwisselend dat het wel en niet gaat lukken om dit jaar in september een nieuwe reeks iPhones te presenteren, zeker nu Apple lijkt te kiezen voor vier nieuwe modellen. Vanwege alle onzekerheden heeft het echter weinig zin om er nu al over te speculeren.