Apple zou plannen hebben om op den duur te stoppen met de merknaam Beats. Daarvoor in de plaats komen onder andere Apple's eigen hoofdtelefoon en de nieuwe AirPods X. In juni tijdens de WWDC 2020 is mogelijk de eerste aankondiging.

Apple heeft inmiddels zijn eigen lijn voor audio-producten met de AirPods Pro en AirPods 2 en werkt volgens bronnen ook al heel wat jaar aan een eigen hoofdtelefoon. Maar hoe zit het dan met Beats? Heeft dat merk nog wel bestaansrecht nu Apple steeds meer audio-producten maakt? Volgens geruchtenlekker Jon Prosser stopt Apple op den duur met Beats. Het eerste nieuwe product is Apple’s hoofdtelefoon, die mogelijk op de WWDC 2020 gepresenteerd wordt.



In een tweet laat de YouTuber zijn licht schijnen op de voorlopige planning van Apple’s audio-producten. Hou er wel rekening mee dat alles nog allerminst zeker is en dat het lastig in te schatten is in hoeverre hij het bij het rechte eind heeft. De laatste tijd lekt hij veel informatie over aankomende Apple-producten, maar een jarenlange track-record heeft hij nog niet.

Volgens Prosser heeft Apple’s over-ear hoofdtelefoon de codenaam B515 en moet deze zo’n $350 kosten. Dat is ongeveer evenveel als de hoofdtelefoons van Beats. De hoofdtelefoon zou vergelijkbaar zijn met de Bose 700, één van de vele beschikbare noise-cancelling hoofdtelefoons. Daarnaast spreekt hij over de AirPods X. Deze AirPods X zou codenaam B517 hebben en gericht zijn op sporten en hardlopen. Het is daarmee vergelijkbaar met de Beats X, de oordopjes met nekkoord. Of de zogenaamde AirPods X dit ook krijgen, is niet duidelijk. De prijs zou liggen op zo’n $200. Mogelijk gaat het hier om de AirPods Pro Lite, waar Digitimes de afgelopen maanden regelmatig over bericht heeft.

Het uiteindelijke doel lijkt dat Apple van plan is om Beats uit te faseren. Apple kocht Beats in 2014, maar voornamelijk voor de start van Apple Music. Sinds die tijd zijn er nog maar sporadisch nieuwe hoofdtelefoons en oordopjes uitgebracht. De meest recente zijn de nieuwe Powerbeats 2020 en de Beats Solo Pro. Deze lijken qua functies erg op de AirPods Pro en de aankomende hoofdtelefoon van Apple.

Neem alle beweringen van Prosser wel met een flinke korrel zout. Wie zijn bronnen zijn is niet helemaal duidelijk, hoewel hij wel aangeeft dat de betrouwbaarheid voor dit gerucht hoog is.