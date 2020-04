Uit de code van iOS 13.4 bleek, nog voordat de nieuwe iPad Pro 2020 aan de eerste kopers afgeleverd was, dat het nieuwe iPad Pro-model beschikt over 6GB werkgeheugen. Uit die analyse kwamen ook aanwijzingen naar voren dat de Ultra Wideband-chip verwerkt zat in de nieuwste iPad Pro. Toch blijkt dit nu onjuist. Op Apple’s pagina wordt met geen woord gerept over de U1-chip en ook in de teardowns is deze niet ontdekt.



Geen U1-chip in iPad Pro 2020

Apple spreekt in de specificaties niet over de U1-chip. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de chip pas later via een software-update geactiveerd zou worden. Dat lijkt nu onmogelijk. Eerder schreven we al over de eerste bevindingen van de teardown van de iPad Pro 2020. Nu de volledige demontage afgerond is, komt iFixit tot de conclusie dat de U1-chip in geen velden of wegen te bekennen is. Ook na het verwijderen van de nodige bescherming van het moederbord is de U1-chip niet ontdekt.

Ook John Gruber, een bekende Apple-blogger, bevestigt via een bron dat er geen U1- en Ultra Wideband in de iPad Pro 2020 zit. Dat betekent dat functies zoals gerichte AirDrop niet beschikbaar zijn. De grote vraag is nu waarom Apple geen U1-chip in de nieuwste iPad gestopt heeft.

Apple gebruikt de U1-chip sinds de iPhone 11 en iPhone 11 Pro. Hoewel de mogelijkheden nu nog beperkt zijn tot een iets verbeterde versie van AirDrop, komt het pas echt tot zijn recht zodra Apple de AirTags uitbrengt. Deze Bluetooth-trackers krijgen zeer waarschijnlijk ook de U1-chip, waarmee zeer nauwkeurige locatietracking mogelijk is. Apple omschrijft het zelf als ‘gps, maar dan op huiskamerschaal’. Op de iPhone 11-pagina op de Apple-website staat dat de ‘iPhone 11 precies weet waar hij is ten opzichte van andere Apple devices met een U1-chip’. Maar veel andere devices zijn er dus nog niet. Alleen de iPhone 11 en iPhone 11 Pro hebben de U1-chip.

Het was de verwachting dat ieder nieuw apparaat standaard uitgerust zou worden met U1-chip, zodat er zoveel mogelijk Apple-apparaten met deze chip zijn zodra de AirTag uitgebracht wordt. Wat de reden is dat de U1-chip niet in de iPad Pro zit, is onduidelijk. Mogelijk heeft het iets te maken met de A12Z-chip. Apple koos niet voor een vernieuwde A13-chip, maar voor een hergebruik van de A12X-chip van de vorige generatie, maar dan met een nieuwe naam. De U1-chip werkt mogelijk niet goed samen met de A12-serie, waardoor Apple genoodzaakt was om deze niet toe te voegen.