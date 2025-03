De laatste tijd gaan er steeds meer geruchten over het ontwerp van de iPhone 17-serie. Uit de nieuwste dummy’s die gedeeld zijn door Sonny Dickson blijkt dat de iPhone 17 Pro en Pro Max de grootste ontwerpwijzigingen doormaken. Deze twee topmodellen krijgen een flinke camera-uitbreiding en een aangepast design.

Nieuwe designelementen voor de iPhone 17 Pro (Max)

Waar de iPhone 15 Pro (Max) aluminium inwisselde voor titanium, maakt Apple met de iPhone 17 Pro (Max) de stap terug naar aluminium. Dat is niet het enige vlak waarin Apple veranderingen gaat doorvoeren. Zo wordt de cameramodule bij de iPhone 17 Pro-modellen (én bij de iPhone 17 Air) uitgerekt over de gehele breedte van de achterkant om ruimte te kunnen maken voor een verbeterde cameramodule. Ook komt er een tweetonig design, met glazen platen voor het camera-eiland en de MagSafe-magneetring, en daartussen een aluminium omlijsting. Deze onderscheiding is duidelijk op de dummy’s te zien. Daarmee is dus niet meer de gehele achterzijde van glas, zoals bij alle iPhone-modellen sinds de iPhone 8 wél het geval was.

Wat betekent dit voor de hele iPhone 17-serie?

Het lijkt er overigens niet op dat het standaard iPhone 17-model een vergelijkbare ontwerpwijziging krijgt. Die krijgt nog dezelfde verticale camera en glazen achterzijde, en neemt alleen iets toe qua grootte. De vermoedelijke iPhone 17 Air krijgt wel een vergelijkbaar breed (maar iets dunner) camera-eiland. Het tweetonige design ontbreekt zowel op de iPhone 17 als op de iPhone 17 Air.

iPhone 17 Pro (Max) release

Hoewel de officiële onthulling van de iPhone 17-serie nog even een aantal maanden op zich laat wachten – we verwachten de nieuwe modellen in september 2025 – zullen er ongetwijfeld in de komende maanden meer details naar buiten komen. Voor nu geven deze dummy’s een goede impressie van wat we kunnen verwachten.

