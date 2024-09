Er zijn al heel wat trackers met Find My-functie, maar de SwitchBot Wallet Finder Card biedt toch echt iets bijzonders. Met deze kaart kun je het Matter-geschikte deurslot van SwitchBot openen. De platte kaart is maar 2,5 mm dik en past daardoor in je portemonnee, kaarthoesje of vak voor visitekaartjes. Je kunt via de Zoek mijn-app opzoeken waar het item zich bevindt, maar nauwkeurig zoeken zoals bij de AirTags wordt uiteraard niet ondersteund. Er zit namelijk geen ultra wideband-chip in. Hij kost 25 euro.

Portemoneetracker met oplaadbare batterij

Een aparte app heb je niet nodig, want je regelt als via de Zoek mijn-app van Apple. Ben je je spullen kwijt, dan kun je een 78 decibel geluid laten afspelen zodat je ook in een druk restaurant weet waar je moet zoeken. Je krijgt ook meldingen als je wegloopt van je spullen. En ben je je iPhone kwijt, dan kun je tweemaal drukken op de kaart om een geluidje op je iPhone af te laten spelen. Binnenin zit een niet-verwisselbare 540 mAh batterij die maximaal drie jaar meegaat. Daarna werkt de NFC-functie nog wel gewoon, maar als tracker is het accessoire waardeloos geworden. Je krijgt tijdig een melding als de batterij bijna leeg is. Dankzij de IP67-rating is de kaart zelfs te gebruiken in natte of stoffige omgevingen.

Deurslot openen met SwitchBot Wallet Finder Card

Wat je niet vindt bij andere aanbieders is de NFC-functionaliteit, waarmee je deze kaart kan gebruiken als sleutel voor je SwitchBot Lock Pro-deurslot. We hebben dit deurslot met Matter-support een tijdje geleden gereviewd en waren er redelijk tevreden over, al is het wel vrij fors en zou de app nog wel wat duidelijker kunnen worden. De NFC-functie van de kaart wordt gekoppeld met het SwitchBot Keypad of Keypad Touch en werkt ook als de batterij leeg is. Koppel je de kaart aan een SwitchBot-hub, dan kun je nog een stap verder gaan en bijvoorbeeld apparaten inschakelen door de kaart er tegenaan te houden.

De SwitchBot Wallet Finder Card is vanaf september verkrijgbaar bij de fabrikant en in de SwitchBot Store bij Amazon en kost €25.

