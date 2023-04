Google Grogu tracker

De Google-trackers hebben de codenaam Grogu (of GR10), een verwijzing naar Baby Yoda. Het team van Google Nest werkt aan de trackers, maar dat betekent niet dat het uiteindelijk een Nest-product wordt. De aankondiging zou naar verluid staan gepland voor Google I/O 2023, de ontwikkelaarsconferentie die op 10 mei van start gaat. Of de trackers dan ook meteen in de winkel liggen, is nog even afwachten. Google heeft de gewoonte om producten pas veel later na de aankondiging op de markt te brengen. Mogelijk gaan ze pas in de verkoop na het Google Pixel-event in oktober.



Android -gebruikers hebben vanaf dat moment drie producten om uit te kiezen: Google’s tracker, Tile en Samsung SmartTag Plus. De AirTags zijn immers niet geschikt voor Android -smartphones.



Een mockup van de Google-tracker, door ontwerper Obi Fidler.

Google Finder Network voor zoekgeraakte spullen

Google zou ook bezig zijn met een tegenhanger van Apple’s Zoek mijn-netwerk met de naam ‘Finder Network’ om de trackers terug te vinden. Je kunt dan kwijtgeraakte spullen terugvinden met hulp van andere gebruikers die in de buurt zijn. Er zijn zo’n 3,5 miljard Android-toestellen wereldwijd in gebruik, al zullen die niet allemaal geschikt zijn voor het zoeknetwerk. Mogelijk is het onderdeel van Android 14 en kunnen alleen eigenaren van de nieuwste toestellen er gebruik van maken.

Volgens geruchten zou Google het netwerk ook willen openzetten voor externe fabrikanten. Bij Apple is dat al het geval: de zoektechnologie van de AirTag vind je ook in de trackers van Chipolo, de VanMoof-fietsen en Targus-rugzakken, om maar een paar voorbeelden te noemen. Toch zal Google wel wat extra moeite moeten doen, om gebruikers ervan te overtuigen dat de privacyvoorwaarden goed geregeld zijn.

Google-tracker: zo werkt het

De technologie van Google’s trackers zou ongeveer gelijk zijn aan die van Apple. Er zou ook Ultra-wideband en Bluetooth Low Energy in zitten, met een speaker voor het afspelen van een alarmgeluidje. Dankzij UWB kun je veel nauwkeuriger zoeken dan met Bluetooth. Bij Apple word je met pijlen naar je zoekgeraakte koffer gestuurd. Daarvoor heb je wel een geschikte smartphone met UWB nodig en dat betekent bij Apple een iPhone 11 (2019) of nieuwer en bij Google een Pixel 6 Pro (2021) of nieuwer.

Google zou ook de bestaande Fast Pair-functie hebben aangepast, om de tracker snel te kunnen koppelen. Fast Pair is nu al beschikbaar om Bluetooth-accessoires gemakkelijk te kunnen toevoegen aan je account. Het is ook geschikt voor accessoires van derden. Android heeft sinds zes jaar een ‘Find My Device’-functie, dat beperkter is dan de zoekfunctie van Apple en dat sinds de aankondiging geen grote updates meer heeft gekregen. Het toont de laatst bekende locatie, net zoals bij de Apple Wallet-case. Bij Apple kun je de live locatie van je device nog een tijdje blijven volgen, ook als de batterij leeg is.

Eén ding is zeker: de tracker van Google krijgt waarschijnlijk een breder publiek dan een AirTag (alleen iPhone) of een Samsung SmartTag (alleen Galaxy-toestellen). Tenzij Google het beperkt tot Pixel-gebruikers, want dan zal het een nicheproduct blijven. Alleen de Tile is momenteel voor elk smartphoneplatform geschikt.

Wat de prijs betreft kunnen we afgaan op wat andere fabrikanten vragen. De AirTag kostte aanvankelijk €35,- bij Apple maar is inmiddels in prijs verhoogd naar €39,- tijdens de recente ronde van inflatiecorrecties. De Samsung Galaxy SmartTag kost afhankelijk van de aanbieder tussen €25,- en €40,- per stuk. Een Tile Mate koop je voor prijzen tussen €25,- en €30,-. Google zou een prijs rond de €30,- kunnen vragen of zou (in navolging van de slimme speakers) de trackers vrijwel gratis kunnen weggeven bij aankoop van een product.