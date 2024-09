In iOS 16 introduceerde Apple de Live Activiteiten, een speciaal soort melding op het toegangsscherm van je iPhone. Dit is een melding waarin updates voor een live gebeurtenis getoond worden. Denk aan de tussenstand van een sportwedstrijd, de bezorging van een online bestelling of het lopen van een parkeermeter. Nu blijkt dat Apple in iOS 18 een beperking oplegt waardoor sommige Live Activiteiten minder goed werken.

Live Activiteiten in iOS 18 minder vaak vernieuwd

Een ontwikkelaar diende een bugreport in voor de beta van iOS 18, omdat zijn ontwikkelde Live Activiteit minder goed werkte dan in iOS 17. Hij ontwikkelde een app met een Live Activiteit waarin je in real-time de snelheid tijdens het fietsen kon zien. De Live Activity kon elke seconde worden bijgewerkt met nieuwe informatie, maar met iOS 18 kan dit maar elke vijf tot vijftien seconden. Daardoor loopt de weergave van de snelheid behoorlijk achter op je daadwerkelijke snelheid, wat de Live Activity veel minder bruikbaar maakt.

Nu blijkt dat deze wijziging intentioneel is. Apple laat in een e-mail weten dat het nooit de bedoeling was dat Live Activiteiten real-time informatie zouden tonen. Dat blijkt een technische reden te hebben. Elke update van een Live Activity wordt op de schijf van de iPhone geschreven en hoe meer updates er zijn, hoe vaker data er op de iPhone overschreven wordt. Daar komt nog bij dat vanaf iOS 18 Live Activiteiten gesynchroniseerd worden tussen de iPhone en Apple Watch.

Om die reden maakt Apple het niet meer mogelijk om updates elke seconde (dus in real-time) door te voeren. Maar Apple zegt dat dit eigenlijk in iOS 17 en eerder ook niet de bedoeling was. Dat het toch lukte, bleek te komen door een gat in de API. Dat is de tool die ontwikkelaars voor hun apps gebruiken om functies toe te voegen.

De wijziging zou geen invloed hebben op Live Activiteiten waar een klok in beeld staat die elke seconde telt, omdat zo’n klok geldt als één update. Is er echter andere data dat wel elke seconde geupdatet wordt (zoals een huidige snelheid), dan is dat dus niet meer in real-time omdat daarvoor wel elke seconde een update gepusht moet worden.

Het meest opvallende is wel dat Apple zelf “real-time fitness metrics” als voorbeeld noemt voor het benutten van de functie. Apple heeft zelf ook een Live Activity voor de Conditie-app, die start zodra je een fietsworkout op je Apple Watch begint. Daarin zie je echter alleen de huidige verstreken tijd en niet informatie zoals snelheid. De snelheid zie je alleen in de app zelf, zodra je op de Live Activiteit tikt.