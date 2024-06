Het was al mogelijk om de metingen op de Apple Watch te gebruiken, maar daarbij was sprake van een omweg. De G7 stuurde de gezondheidsgegevens draadloos door naar je iPhone, die ze vervolgens met vertraging doorstuurde naar je Apple Watch. Het duurde soms drie uur voordat de gegevens gesynchroniseerd waren en in een complicatie op de Apple Watch te zien waren. Die tussenstap is niet meer nodig; de G7 stuurt alle data rechtstreeks naar de Apple Watch. Dit kan handig zijn tijdens het sporten zonder iPhone, of voor mensen die in bed liggen en de iPhone niet bij de hand hebben. De functie wordt eerst in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de VS uitgerold en later deze maand komt het ook naar andere landen, waaronder Nederland en België.

Je hebt versie 2.1 van de Dexcom G7-app nodig, in combinatie met een Apple Watch Series 6 of nieuwer met minimaal watchOS 10 of nieuwer. Daarnaast heb je een iPhone met iOS 17 of later nodig. Je hebt nog steeds een iPhone nodig voor de eerste installatie. Maar als dat eenmaal is gebeurd is de Apple Watch voldoende. Je kunt later via de Gezondheid-app op de iPhone een lijst met alle metingen bekijken en analyseren.

Veelgevraagde functie

Het direct naar de Apple Watch sturen van de meetgegevens was een van de meest gevraagde functies onder gebruikers, zo meldt topman Jake Leach van Dexcom. Mensen met diabetes kunnen nu hun Continue Glucose Monitor (CGM)-gegevens bekijken waar en hoe ze maar willen. Als het om dergelijke oplossingen gaat, zijn er twee grote spelers: Dexcom met de G6 en G7 en Abbott met de FreeStyle Libre 2 en 3. Daarnaast heb je nog Medtronic Guardian en wat andere merken. Het zijn plastic schijfjes die je meestal op de bovenarm draagt. Een kleine naald analyseert daarbij de vloeistof in de ruimte rondom de cellen. Dit bevat vocht dat afkomstig is uit de kleinste haarvaatjes en geeft daarmee ook een goede indruk van de hoeveelheid bloedsuiker.

Je kunt de sensoren uitlezen door de NFC-chip van de iPhone er tegenaan te houden, maar nieuwere modellen zoals de Dexcom G7 en de FreeStyle Libre 3 kunnen ook de data realtime naar je smartphone sturen, zodat je niet zelf eraan hoeft te denken.

Bij de Dexcom G7 wordt de eigen Bluetooth-verbinding gebruikt om de glucose-informatie en gepersonaliseerde waarschuwingen rechtstreeks naar de Apple Watch van een gebruiker te sturen. Dexcom zegt dat hun G7-sensor het enige systeem is dat glucose op meerdere apparaten tegelijk kan weergeven, waaronder een smartphone, smartwatch, ontvanger of aangesloten automatisch insulinesysteem.

Bloedsuiker meten zonder prikken

Het mooiste zou zijn als je je bloedsuiker zou kunnen meten, zonder dat er een naaldje aan te pas komt. Er wordt al jaren gesproken over een niet-invasieve meting door de Apple Watch of andere wearable. Dit blijkt echter een enorme uitdaging. Volgens Dexcom is het op zich wel mogelijk, maar is het lastig om nauwkeurige en betrouwbare metingen te doen. Apple heeft volgens de laatste geruchten flinke voortgang geboekt met een geheim team, maar eerdere geruchten dat bloedsuikermeting al in 2022 zou worden ingevoerd, bleken niet waar. De Amerikaanse toezichthouder FDA is minder enthousiast en zou de plannen tegen kunnen houden: zij vinden wearables ongeschikt voor het meten van bloedsuiker.