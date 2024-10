Belkin heeft een AirTag Wallet-houder gemaakt, zodat je een AirTag veilig kunt meenemen in je portemonnee. Hoe handig is zo'n AirTag-houder en is hij wel te gebruiken met de Apple Kaarthouder? We hebben het voor je getest!

Belkin is niet de eerste met een AirTag Wallet-kaart. Er zijn al eerder dergelijke houders verschenen, zoals deze van Nomad. Maar die kost €25 terwijl je voor de oplossing van Belkin maar €10 betaalt. Dat is een heel redelijke prijs voor een Belkin-accessoire. Deze houder is binnenkort in Nederland verkrijgbaar, maar wie niet kan wachten vindt op Amazon allerlei AirTag Wallet-houders voor prijzen onder een tientje. De vraag is natuurlijk: bevalt het ook goed?

Review, foto’s en tekst: Gonny van der Zwaag (@gonny). De review is uitgevoerd in september en oktober 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. Het reviewproduct is beschikbaar gesteld door Belkin.

Belkin AirTag Secure Wallet Insert in het kort

Houder voor Apple AirTag (niet meegeleverd)

Gemaakt van thermoplastisch polyurethaan (TPU)

Bedoeld om een AirTag in je portemonnee mee te kunnen nemen

Alleen verkrijgbaar in zwart

Binnenkort te koop bij o.a. Amazon

Op de voorgrond zie je de Belkin AirTag-houder voor je portemonnee, plus twee andere Belkin-producten die we binnenkort gaan bespreken.

Waarom een AirTag-houder in je portemonnee?

De houder is gemaakt van simpel zwart TPU-materiaal en ziet er minimalistisch uit. De kaart kan zich aanpassen aan de krommingen in je portemonnee, als je bijvoorbeeld erop gaat zitten. Het is eigenlijk gewoon een plastic inzetstuk ter grootte van een bankpasje, die voorkomt dat de AirTag gaat schuiven.

Natuurlijk kun je een AirTag gewoon los in je portemonnee stoppen, maar met dit inzetstuk raak je je AirTag minder snel kwijt. Met een dikte van ongeveer 6mm zegt Belkin dat hij “dun genoeg is om zelfs in de dunste portemonnees te passen”. Dat kan wel zo zijn, maar als Apple-gebruiker denk ik bij een dunne portemonnee meteen aan de Apple Wallet-case (Kaarthouder). Deze foto van Belkin vind ik dan ook niet helemaal realistisch:

Belkin’s foto van een dunne portemonnee met AirTag-houder

Toen ik de houder in een Apple Kaarthouder stak, zorgde deze zelfs voordat er een AirTag ingestoken was al voor een behoorlijke bobbel. Ook was het een hels karwei om de AirTag in de houder te krijgen. Op ons Instagram-account publiceren we binnenkort een filmpje, waarin je kunt zien hoe we ermee zitten te worstelen. Het komt allemaal heel nauw en op het moment dat je de ene kant erin hebt zitten, schiet de andere kant alweer los. Dat hij zo strak in de houder zit, heeft overigens wel weer als voordeel dat de AirTag onmogelijk eruit kan schieten.

In ons geval staat de Apple Kaarthouder toch wel behoorlijk bol.

Als je van de bovenkant kijkt, zie je dat de Apple Kaarthouder behoorlijk open gaat staan aan de bovenkant. Het is ook nog maar mogelijk om één ander pasje mee te nemen. Het in- en uitschuiven van de pasjes is een stuk lastiger geworden.

Bovenaanzicht van de AirTag Wallet-houder, in een Apple Kaarthouder met één ander pasje.

Het lijkt me dan ook een beter idee om deze Belkin-houder op een andere manier te gebruiken, bijvoorbeeld in combinatie met het toegangspasje dat kantoormedewerkers om hun nek hebben hangen. Toch zijn dergelijke toegangspasjes ook vaak voorzien van een hardplastic omhulsel en dan gaat het niet passen. De houder is weliswaar heel flexibel, maar kan niet platter worden gemaakt dan ‘ie is. Een andere mogelijke toepassing is dat je een gaatje perforeert in de Belkin-houder en deze vervolgens aan een keycord om je nek hangt. Maar eh… ben je dan bang dat je jezelf kwijtraakt?

Belkin AirTag-houder in gebruik

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen vinden we deze Belkin AirTag-houder niet ideaal. Tijdens het gebruik begon ik me ook steeds af te vragen: waarom zoveel moeite doen om een bolle AirTag in je portemonnee te proppen? Je kunt namelijk platte trackers kopen zoals de Eufy Security SmartTrack-kaart die óók met het Zoek mijn-netwerk werken. Die kosten maar €30 en vaak zelfs minder, omdat ze regelmatig in de aanbieding zijn. Het is een stuk goedkoper dan een AirTag (€40) plus Belkin-hoesje (€10). Platte trackers zijn écht dun en veroorzaken geen bobbel in je portemonnee. Ik ben bijvoorbeeld erg tevreden met de Chipolo One Spot, die perfect in mijn Secrid-portemonnee past.

Ik vind het Belkin-hoesje dan ook een tamelijk nutteloos accessoire. De enige reden om dit hoesje toch te kopen, is als je een AirTag bijvoorbeeld in de auto wilt verstoppen en bang bent dat hij wegglijdt door een kier in de kofferbak. Door de AirTag iets groter en rechthoekiger te maken is de kans op zoekraken een stuk kleiner.

De pluspunten van de AirTag Wallet-houder volgens Belkin.

Score 6.8 Belkin AirTag Secure Wallet Insert €10 Voordelen + Flexibel materiaal, past zich aan de vorm van je portemonnee aan

Relatief goedkoop voor een Belkin-product Nadelen - Plaatsen van de AirTag gaat moeizaam

Er ontstaat een dikke bobbel

Niet zo geschikt voor Apple Kaarthouder (en er is nog maar plek voor één ander pasje)

Conclusie Belkin AirTag Secure Wallet Insert

Sorry Belkin, maar ik vind deze AirTag-houder voor in de portemonnee niet zo heel handig. Het is alleen te gebruiken als je een erg ruimzittende portemonee hebt en de AirTag niet los in het muntenvakje wilt stoppen, waardoor hij gekrast kan raken. Ook zijn er nog wel wat andere toepassingen te bedenken, zoals in het artikel genoemd. Maar voor mensen met een Apple Kaarthouder is het verstandiger om een platte tracker te kopen. Dat is compacter en uiteindelijk goedkoper. De Belkin AirTag-houder is geen slecht product en ik vind de prijs ook heel redelijk, maar in de praktijk blijkt het toch niet zo goed te bevallen. Dat komt vooral door de dikte van de AirTag en daar kan Belkin uiteraard niet zoveel aan doen.

De Belkin AirTag Secure Wallet Insert is binnenkort verkrijgbaar bij Amazon. Mocht je gecharmeerd zijn door dit product en haast hebben, dan kun je bij Amazon allerlei AirTag Wallet-houders vinden voor prijzen onder een tientje. Uiteraard heb je ook nog een AirTag nodig en die koop je het goedkoopst in een pak van 4 stuks.

