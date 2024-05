Nomad Tracking Card

We hebben al een paar platte Zoek mijn-kaarten besproken, bijvoorbeeld de Chipolo Card Spot. Nadeel is dat je ze na gebruik kunt weggooien. Bij de Nomad Tracking Card is dat gelukkig niet het geval: die heeft een oplaadbare batterij en is met MagSafe op te laden. Hij kost €37,- per stuk of $120 voor een pakket van vier. De kaart is op te bergen tussen de bankpasjes in je portemonnee of op een andere plek waar een platte tracker beter van pas komt dan Apple’s bolle AirTag-schijfje. In de Zoek mijn-app van Apple kun je de locatie opvragen en een geluid laten afspelen. Nauwkeurig zoeken ontbreekt echter, net als bij de andere third party AirTag-alternatieven.

De kaart gaat tot 5 maanden mee op één batterijlading en dat is een stuk korter dan bij de wegwerpkaarten, die 1 tot 2 jaar meegaan. Het voordeel is natuurlijk dat je tussentijds kan opladen. Dat kan op twee manieren: op en MagSafe-lader of een gewone Qi-lader. De kaart zelf is gemaakt van duurzaam polycarbonaat en heeft een IPX7-classificatie. Hij is dus goed beschermd tegen natte situaties.

Nomad Tracking Card: nu al lange levertijd

Hoewel de Tracking Card compatibel is met MagSafe, bevat deze volgens Nomad geen magneten. Er is dus geen risico dat hij de andere kaarten in je portemonee demagnetiseert of onbruikbaar maakt. Een U1-chip zit er niet in, zodat je globaal de kaart op basis van navigatie en geluidjes kunt terugvinden. Nomad verkoopt de kaart op het moment rechtstreeks via de website met een levertijd in augustus (!). Zoek je een oplaadbare portemonneetracker die nu meteen leverbaar is, dan zou je naar deze van Reyke kunnen kijken.

De Nomad Tracking Card is net als andere producten een ultradunne kaart met ingebouwde batterij en luidspreker, met de afmetingen als een gewone creditcard. Hij is alleen iets dikker, ongeveer drie keer zo dik als een gewone bankpas: 86 mm x 54 mm x 2 mm. Er zijn soortgelijke trackerkaarten die maar 1,6 mm dun zijn, maar die hebben geen ingebouwde oplaadspoel voor de batterij. Qua uiterlijk krijgt Nomad wel de handen op elkaar.

Aan de ene kant is gekozen voor een gladde zwarte afwerking met in kleine letters de tekst ‘Nomad’. Dit is zo klein dat je het nauwelijks kunt zien. Aan de andere kant is een soort technisch lijnenspel in grijs aanwezig, met een bijna vlakke knop om te koppelen en geluid te maken. Een minuscuul ledlampje verandert van rood naar groen als hij op de lader zit.

Toevoegen is net zo simpel als bij de AirTag, behalve dat je nu naar overige objecten moet scannen. Je kunt de kaart een naam geven en voorzien van een geschikt icoontje, net als bij de Chipolo Card Spot die we al een tijdje naar tevredenheid in gebruik hebben. Wil je liever die van Nomad, dan zul je dus even geduld moeten hebben. In de tussentijd kun je kijken naar deze AirTag-kaart van Nomad, waarin je een normale AirTag kunt verstoppen.