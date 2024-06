Een tijdje geleden schreven we al over de nieuwe producten van SwitchBot, waaronder de universele afstandsbediening. Nu is er een update uitgebracht waarmee de remote geschikt wordt voor Apple TV’s. Deze update zou eigenlijk halverwege juli verschijnen, maar komt nu iets eerder. De update biedt ook ondersteuning voor Amazon’s Fire TV streamingapparaten. De SwitchBot Universal Remote werkt via infrarood, maar gebruikt ook Bluetooth om direct verbinding te maken met andere SwitchBot-apparaten.

Afstandsbediening, ook voor je Apple TV

De Siri-afstandsbediening die je bij de Apple TV krijgt werkt ook met infrarood en Bluetooth om verbinding te maken. Voor de verbinding met de Apple TV wordt Bluetooth gebruikt, terwijl er IR in zit om bijvoorbeeld het volume van je tv aan te passen.

Ook nieuw is dat je nu de SwitchBot gordijnrobots kunt koppelen met de remote, waarbij je ook vooraf instellingen kunt kiezen (10% geopend, 30%, 50% of 70%). Dit regel je met de snelkoppelingen op de remote zelf. Er komen volgens de fabrikant nog meer updates voor de SwitchBot Universal Remote aan.

Universele SwitchBot remote met Matter-support

SwitchBot gaat binnenkort deze universele afstandsbediening voor je smart home uitbrengen in Nederland, België en anderen landen. In de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk is de verkoop al van start gegaan voor een prijs van $59, dus wie haast heeft kan ‘m daar alvast halen. Met deze remote kun je airco’s, televisies en diverse andere apparaten op afstand bedienen. Ook handig: hij kan een geluidje afspelen als hij tussen de kussens op de bank zoek is geraakt.

De remote heeft bovenaan een scherm met programmeerbare knoppen, die je in de SwitchBot-app met zelfgekozen sneltoetsen kunt vullen. Daaronder zijn enkele fysieke knoppen aanwezig voor bijvoorbeeld volume (+/-) en zenders (op/neer). Er is een knop om het geluid te muten en een groot rond wiel om de cursor in verschillende richtingen te kunnen bewegen. Matter-ondersteuning zorgt ervoor dat het accessoire met gangbare smart home-protocollen overweg kan, maar voor sommige functies is nog wel de SwitchBot Hub vereist.

De afstandsbediening werkt met Matter zodat het ook met HomeKit samenwerkt, maar vereist daarbij wel een van de Matter-bridges van SwitchBot zelf. Je hebt daarbij de keuze uit:

De SwitchBot Remote ondersteunt ook infrarood, waardoor het een opvolger kan zijn van het inmiddels opgedoekte Logitech Harmony-platform. Hiermee kon je onder andere je Apple TV bedienen, maar het verving ook de afstandsbediening van de tv. Logitech is ermee gestopt, maar ze zijn soms nog gewoon verkrijgbaar voor prijzen rond de 200 euro.

De Logitech Harmony was een populaire universele afstandsbediening… totdat Logitech ermee stopte.

De SwitchBot Remote is een stuk goedkoper: die kost €60 en is binnenkort te koop via Amazon. Veel andere afstandsbedieningen zoals de Sofabaton (€250) en de Ava Home Remote (ca. €1.200) liggen op een heel ander prijsniveau. Wel heb je bij SwitchBot nog een geschikte hub met Matter nodig om alles te kunnen aansturen, maar die kost rond de 35 euro. De originele hub van SwitchBot krijgt geen Matter-update meer.