ING-app helpt je met ontmaskeren van oplichters

Nog altijd proberen oplichters mensen geld afhandig te maken via bijvoorbeeld phishing e-mails of neppe telefoontjes. Volgens cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) was de totale schade door bankhelpdeskfraude in 2022 bijna 51 miljoen euro. Oplichters doen zich bijvoorbeeld voor als een medewerker van jouw bank en houden dan een verhaal op dat je bijvoorbeeld je rekening extra moet beveiligen of dat er geld overgemaakt moet worden. Om dit soort oplichting tegen te gaan, komt de ING binnenkort met de functie Check je Gesprek. Ook als je nooit zogenaamd door je bank gebeld wordt, ga je deze functie in de ING-app tegenkomen.

Wat is Check je Gesprek in de ING-app?

Op het inlogscherm van de ING-app zie je binnenkort onderaan een grote blauwe knop genaamd Belt ING? Check het gesprek. Deze knop gebruik je als je gebeld wordt door (ogenschijnlijk) de ING. Als je twijfelt of je wel echt iemand van de bank aan de telefoon hebt, open je tijdens het telefoongesprek de ING-app en tik je op deze knop. Vervolgens vul je het telefoonnummer in waarop je nu gebeld wordt.

De app checkt direct of je op dat moment inderdaad door ING gebeld wordt. Is dat het geval, dan zie je meteen met wie je spreekt of vanuit welke afdeling er wordt gebeld. Als je niet echt door ING gebeld wordt, komt dat duidelijk in beeld. Er is dan sprake van een oplichter die zich voordoet als ING-medewerker. De app raadt dan aan om meteen op te hangen en de ING Alarmlijn te bellen.

De knop staat dus binnenkort altijd onderaan het inlogscherm van de ING-app, maar heb je hopelijk nooit nodig. Als je automatisch inlogt met Face ID of Touch ID, wordt dit tijdelijk uitgeschakeld als er op de achtergrond een telefoongesprek actief is zodat je meteen op de blauwe knop kan drukken. De check werkt alleen als je op dat moment in een telefoongesprek zit. Het heeft dus geen om de check te doen voordat je het gesprek aanneemt.