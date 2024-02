Snoerdimmer met Zigbee

Er zijn van die accessoires waar je maar net naar op zoek zal zijn. Deze snoerdimmer is een goed voorbeeld daarvan: er zijn allerlei (slimme) dimmers om je lampen minder fel te laten schijnen, maar dat is voor sommige mensen misschien niet voldoende. Je wilt dat de slimme functies zijn ingebouwd in de snoerdimmer zelf. Deze snoerdimmer met ZigBee kan dat en is voor 39 euro te koop in de kleuren zwart of wit. Hij is compatibel met Philips Hue.

De snoerdimmer wordt gemaakt door een bedrijf met de naam Nordic Light Solutions, dat vooral adapters voor Philips Hue-lichtslangen maakt. Hoewel… of ze het echt zelf maken is nog niet helemaal zeker, want in 2021 dook een soortgelijke dimmer al eens op onder de naam Samotech SM315. Er is ook een ronde variant met de naam Samotech SM317. En op Bol.com vonden we de (uitverkochte) IDINIO-snoerdimmer die er óók exact hetzelfde uit ziet, net als de snoerdimmers van Mooon, Eco-dim, Letsleds en SPL. Grote kans dus dat deze snoerdimmers allemaal uit dezelfde fabriek komen. Maar let op: neem niet die van Ledvion, want die ziet er op het oog hetzelfde uit, maar heeft geen Zigbee.

Als je een oude tafellamp of schemerlamp hebt met dimschakelaar in het snoer verwerkt, kun je deze nu dus geschikt maken voor je smart home. Voorwaarde is wel dat de lichtbron dimbaar is. Hiervoor knip je de bestaande kabel van de schemerlamp door en verbind je ze de kabels met deze dimmer (een handleiding voor de installatie vind je hier). In de Philips Hue-app tref je de snoerdimmer vervolgens terug als een dimbare lamp. HomeKit-ondersteuning is er niet, maar je kunt het wel met Google Assistent en Amazon Alexa bedienen. Je kunt de lamp ook meenemen in scenes. Hij is geschikt om ledlampen van 3 tot 100 Watt te dimmen en meet 9,7 x 3,1 x 4 centimeter.

Het mooie van deze schakelaar is dat deze ook nog op de ouderwetse manier te bedienen is, namelijk door handmatig aan de knop te draaien. Het aan en uit doen van de lamp regel je door met je hand of voet op de knop te drukken. Maar: als je een bestaande schemerlamp slim wilt maken kun je er natuurlijk ook een slim lampje in stoppen.

Bekijken: