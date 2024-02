Apple belooft nieuwe verhalen en personages, waar kijkers zich mee kunnen identificeren. Dit is dan ook het sterke punt van Apple TV+: de streaming videodienst bevat redelijk wat menselijke verhalen, waar je meestal wel met het hele gezin naar kunt kijken. Series zoals Acapulco, Trying, Fraggle Rock en Loot komen terug voor een nieuw seizoen, terwijl er toch ook behoorlijk wat nieuwkomers zijn. Hier zijn enkele hoogtepunten van het komende seizoen, zoals aangekondigd door Apple in een vooruitblik. Enkele titels die nog geen exacte releasedatum hebben gekregen zijn de film Napoleon (“halverwege februari”) en de net in de bioscoop verschenen spionnenfilm Argylle. Heb je nog geen abonnement op Apple TV+, dan kun je het voor €9,99 per maand afsluiten. Maar er zijn ook mogelijkheden om Apple TV+ gratis te kijken, als je het eerst wilt proberen.

The New Look (vanaf 14 februari)

De streaming videodiensten kunnen geen genoeg krijgen van moedeontwerpers. Na Coco Chanel: Unbuttoned (BBC), Cristóbal Balenciaga (Disney+) en Kaiser Karl (Disney+) is nu Apple TV+ aan zet met The New Look. En ook hier belooft er weer een hoop drama uit te breken rondom een modeicoon. We zien hoe ontwerper Christian Dior en zijn tijdgenoten proberen om de horror van de Tweede Wereldoorlog door te komen en de grondslagen te leggen voor de nieuwe mode. Die tijdgenoten zijn Coco Chanel, Pierre Balmain en Cristóbal Balenciaga, dus daarmee is de cirkel weer rond.

Constellation (vanaf 21 februari)

Een nieuwe achtdelige serie met in de hoofdrollen Noomi Rapace en Emmy Award-genomineerde Jonathan Banks. Astronaut Jo (Rapace) keert na een ramp in de ruimte terug naar de aarde en ontdekt daar dat belangrijke stukken van haar leven lijken te ontbreken. Wat volgt is “een wanhopige zoektocht van een vrouw, om de waarheid over de ruimtevaart bloot te leggen en alles terug te vinden wat ze heeft verloren”. Apple belooft een ruimteavontuur boordevol actie, waarbij de donkere randen van de menselijke psyche worden opgezocht. De serie is geschreven door Peter Harness en is vanaf woensdag 21 februari te zien. De eerste drie afleveringen zijn meteen beschikbaar, daarna volgen wekelijks nieuwe afleveringen tot en met 27 maart.

Palm Royale (vanaf 20 maart)

Kirsten Wiig speelt niet alleen de hoofdrol in Palm Royale, maar is ook uitvoerend producent van Palm Royale, een serie die zich afspeelt in Palm Beach. De cast bestaat verder uit Emmy- en Academy Award-winnaars Laura Dern en Allison Janney, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy en Kaia Gerber. Daarnaast zijn er twee legendarische gaststerren: Bruce Dern en cabaretier Carol Burnett.

Palm Royale speelt zich af in 1969 en volgt Maxine Simmons (Wiig), terwijl ze probeert door te breken tot de high society van Palm Beach. De vraag die ons daarbij gesteld wordt: ‘Hoeveel van jezelf ben je bereid op te offeren om te krijgen wat iemand anders heeft?’ De serie is losjes gebaseerd op Mr. & Mrs. American Pie, een roman van Juliet McDaniel. De eerste drie afleveringen zijn op 20 maart te zien, gevolgd door nieuwe afleveringen op woensdag t/m 8 mei.

Girl’s State (vanaf 5 april)

Na de eerdere film ‘Boys State’ op Apple TV+ was het logisch dat er ook een ‘Girls State’ zou volgen. Gemaakt door dezelfde filmmakers (Jesse Moss en Amanda McBaine) en uitgebracht door Academy Award-winnaar Davis Guggenheim’s Concordia Studio. De documentaire volgt 500 tienermeisjes uit Missouri, die een week lang meedoen aan een soort experiment. Ze moeten een fictieve overheid van de grond af opbouwen, campagnes organiseren en een Supreme Court inrichten, om zo meer te leren over democratie.

Er is wel een verschil met het eerdere Boys State, dat in 2020 verscheen. Het land is nu dieper in een democratische crisis beland, met meer burgerlijke ongeoorzaamheid, grotere politieke uitersten en onvoorspelbare verkiezingen. Daarbij komen ook vragen over afkomst en gender aan de orde. Apple hoopt dat we door de film geïnspireerd raken hoe deze meisjes zich door het experiment slaan. De film is al op het Sundance-festival in premiere gegaan en The Guardian gaf ‘m een 4 uit 5 sterren.

Dark Matter (vanaf 8 mei)

Acteurs Joel Edgerton en Jennifer Connelly zijn te zien in de 9-delige sciencefiction-trhillerserie ‘Dark Matter’. Het is gebaseerd op een boek van bestsellerauteur Blake Crouch. In de cast zien we verder nog Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi en Oakes Fegley.

Volgens Apple is ‘Dark Matter’ een verhaal over de niet ingeslagen weg. De serie volgt Jason Dessen (gespeeld door Joel Edgerton), een natuurkundige, professor en familieman, die op een avond door de straten van Chicago naar huis loopt. Daar wordt hij ontvoerd naar een alternatieve versie van zijn leven. Verwondering verandert al snel in een nachtmerrie, wanneer hij probeert terug te keren naar zijn oude realiteit. Hij wordt in zijn zoektocht omringd door een verbijsterend landschap van levens die hij had kunnen leiden. In dit labyrint van realiteiten begint hij aan een reis terug naar zijn ware familie. De eerste twee afleveringen zijn op 8 mei 2024 te zien, daarna volgen elke woensdag nieuwe afleveringen t/m 26 juni.nieuwe afleveringen.

Nog meer Apple TV-series voor voorjaar 2024

En verder kunnen we deze films en series verwachten:

The Dynasty: New England Patriots: 16 februari

Snoopy Presents: Welcome Home, Franklin: 15 februari

Messi’s World Cup: The Rise of a Legend: 21 februari

The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin: 1 maart

The Reluctant Traveler With Eugene Levy (seizoen 2): 8 maart

Manhunt: 15 maart

Fraggle Rock: Back to the Rock (seizoen 2): 29 maart

Loot (seizoen 2): 3 april

Sugar: 5 april

Franklin: 12 april

The Big Door Prize (seizoen 2): 24 april

Acapulco (seizoen 3) — Premiere Date: May 1

Trying (seizoen 4): 22 mei

Presumed Innocent: 14 juni

Elke zaterdagochtend kun je op iCulture een overzicht vinden van de beste tv-series en films op de verschillende streaming videodiensten, ook bij Netflix, Prime Video en meer.