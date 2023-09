Het voorjaar komt eraan en misschien heb je wel zin om je iPhone weer eens in een nieuw hoesje te steken. Apple heeft nieuwe kleuren uitgebracht voor de iPhone 14-serie, maar alleen in siliconenrubber. Dit zijn de nieuwe kleuren voor het voorjaar 2023!

iPhone-hoesjes in najaarskleuren 2023

Elk najaar kunnen we erop rekenen dat Apple nieuwe iPhones uitbrengt en met een nieuwe voorraad iPhone-hoesjes aan komt zetten. Meestal draait het alleen om nieuwe kleuren, maar in 2023 kunnen we ook nieuwe materialen tegemoet zien. Apple heeft gekozen voor het nieuwe materiaal FineWoven: een geweven textiel die microtwill wordt genoemd. Dit voelt aan als zacht suède en bestaat uit 68 procent gerecycled materiaal. Maar dit is onvoldoende om er ook al het nieuwe CO2-neutrale logo op te plakken. Ze vervangen de leren hoesjes en kosten €69,- per stuk.

FineWoven-hoesjes voor iPhone 15 (Pro)

Net als bij de najaarskleuren 2023 voor Apple Watch-bandjes kun je kiezen uit stemmige kleuren:

Oceaanblauw

Zwart

Moerbei

Evergreen

Taupe

Deze hoesjes zijn verkrijgbaar voor alle iPhone 15-modellen en kosten kosten €69,- per stuk, ongeacht formaat. Je zult een hoesje moeten kiezen dat op jouw model is afgestemd, want die van de iPhone 15 Plus past niet op de iPhone 15 Pro Max.

Passen de iPhone 14-hoesjes nog? Een jaarlijks terugkerende vraag is of je de hoesjes van vorig jaar kunt gebruiken. Het korte antwoord is: waarschijnlijk niet, maar we weten het pas zeker als we de toestellen in handen hebben. Bij de standaard iPhone 15-modellen is de rand licht gewijzigd en iets ronder geworden, waardoor nauwsluitende hoesjes niet meer mooi zullen aansluiten. Bij de iPhone 15 Pro-modellen is vrijwel zeker dat de hoesjes niet meer passen vanwege de aanpassingen in behuizing en camera.

Apple FineWoven kaarthouder met MagSafe

Zelfs als je geen nieuwe iPhone koopt, kun je een nieuw hoesje in huis halen. En wel voor je bankpasjes: de leren kaarthouder met MagSafe is uit het assortiment verdwenen en vervangen door een variant van FineWoven-materiaal. Deze is er in dezelfde kleuren als de hierboven genoemde FineWoven-hoesjes en kost €69,-.

Oceaanblauw

Zwart

Moerbei

Evergreen

Taupe

Apple siliconenhoesjes voor iPhone 15

Er waren geruchten dat Apple ook de siliconenhoesjes zou uitfaseren, maar dat is niet gebeurd. Er zijn juist weer wat nieuwe kleuren bijgekomen. Ze zijn verkrijgbaar voor de iPhone 15-modellen in deze kleuren:

Frisoranje

Cipres

Winterblauw

Stormblauw

Guave

Klei

Lichtroze

Zwart

Deze siliconenhoesjes kosten €59,- per stuk en zijn geschikt voor MagSafe, zodat je ze magnetisch kunt vastplakken aan de MagSafe Charger. Ze zijn te combineren met accessoires zoals de hierboven genoemde kaarthouder (wallet).

Behalve bij Apple kun je natuurlijk ook voor je iPhone 15 (Pro) hoesjes terecht bij andere winkels, zoals: