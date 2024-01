Philips Hue heeft een nieuwe wandlamp onthuld, die zowel binnen als buiten te gebruiken is. Het gaat om de Philips Hue Dymera, die binnenkort voor €219,99 te koop is.

Philips Hue Dymera wandlamp

Zoek je nog een mooie wandlamp voor de hal of tuin, dan is de Philips Hue Dymera een kanshebber. Hij kan miljoenen kleuren omhoog en omlaag stralen, waarbij de lampen individueel regelbaar zijn. De twee lichtbronnen in de Dymera kunnen dus onafhankelijk van elkaar worden in- en uitgeschakeld en dat hebben we bij dergelijke wandlampen nog niet vaak gezien. Qua kleur is er niet veel keuze: hij is er alleen in het zwart.

Dankzij de IP44-rating kan hij ook goed buiten hangen: het eerste cijfer staat voor de stofbestendigheid, het tweede cijfer voor de vochtbestendigheid. Een paar regenspatjes kunnen geen kwaad, maar als je de lamp monteert in een kelder die regelmatig overstroomt, is dat een minder goed idee. Gezien de hoge prijs van €219,99 zul je de Dymera overigens ook het liefst op een opvallende plek monteren.

Installatie van de wandlamp: moet lukken.

Philips Hue heeft inmiddels een enorme hoeveelheid wandlampen uitgebracht, zodat er voor elke kamer wel iets passends te vinden is. Deze heeft afmetingen van 9,4 x 23 x 16 centimeter en heeft een maximale helderheid van 1020 lumen als je de kleurtemperatuur op 4000 Kelvin instelt. Bij standaard wit is de helderheid iets lager, namelijk 970 lumen. Naast de 16 miljoen kleurtinten zijn er ook diverse wittinten, variërend van 2000 tot 6500 Kelvin. Hoe het zit met helderheid in lumen bespreken we in een aparte tip.

Op de foto’s krijg je een indruk hoe de Philips Hue Dymera eruit ziet en welke toepassingen de fabrikant zoal voor ogen heeft.

Philips Hue Dymera als buitenlamp.

De lamp is al opgedoken in de Hue-shop maar is nog niet te bestellen. Hij zal de komende weken ongetwijfeld ook in de normale webwinkels te krijgen zijn.

De Philips Hue Dymera kan ook binnenshuis worden gebruikt.

Meer Philips Hue-lampen vind je in ons overzicht. Of bekijk ons overzicht van slimme verlichting, om te kijken welke andere merken er zijn.