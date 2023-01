De Smartmi-ventilatoren van Xiaomi zijn een stijlvolle oplossing als je je huis in de zomer wil verkoelen. Het nieuwste model heeft twee nieuwe eigenschappen: het is de eerste die met HomeKit werkt en hij kan omhoog gericht worden.

Smartmi Air Circulator Fan

Smartmi kondigde onlangs de nieuwe luchtreiniger E1 met HomeKit aan, die opvalt door z’n kleurrijke frontpaneel en de mogelijkheid om aan de wand te bevestigen. Wil je vooral verkoeling, dan is er deze nieuwe ventilator met HomeKit, die hetzelfde strakke witte design heeft. Deze keer kan de ventilator zowel horizontaal als verticaal bewegen, dus in alle richtingen. Smartmi spreekt over een “AI-gebaseerd dynamisch briesje” die de indruk moet wekken dat het op een willekeurige manier lekker doorwaait in de kamer. Dit voorkomt ook dat je droge ogen krijgt, omdat de ventilator steeds in je gezicht blaast.



Willekeurig briesje dankzij kunstmatige intelligentie

De ventilator heeft een ingebouwde batterij en kan draadloos worden gebruikt gedurende 24 uur. Zet je hem op maximaal vermogen, dan gaat ‘ie echter maar twee uur mee. Opladen gaat gemakkelijk via de magnetische oplader die je aan de onderkant vastklikt.

Bedienen doe je via een afstandsbediening die net als de ventilator zelf verbinding maakt met 2,4GHz wifi. Je kunt ook aansturen via HomeKit, Amazon Alexa of Google Home. De ondersteuning voor HomeKit is uniek, want er zijn nog niet zoveel ventilatoren die hiermee werken. De Airmate SA35195R Smart Fan was de allereerste, maar is alweer van de markt gehaald.

De ventilator zelf staat op een verhoogde voet, zodat je ‘m overal in huis kunt plaatsen zonder dat je een tafel of kast nodig hebt. De prijs van Smartmi’s ventilator ligt rond de €250. Over een releasedatum is nog niets bekend. Smartmi brengt sommige producten eerst in Azië uit, waarna ze pas later in Europa en de rest van de wereld verschijnen. Een foto van Smartmi met alle losse onderdelen wekt overigens wel de indruk dat je ‘m nog zelf in elkaar moet sleutelen.

Meer opties nodig? Bekijk dan onze round-up van slimme ventilatoren en airco’s!