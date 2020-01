Push for HomeKit

Keymitt maakt al slimme deursloten, die lijken op het in Nederland populaire Nuki-slot. Voor 2020 hebben ze iets nieuws op de planning staan, iets wat we nog niet eerder hebben gezien. De Keymitt Push is eigenlijk een soort robot die voor jou op een knop drukt. Dit is bijvoorbeeld handig bij koffiezetapparaten. Je kunt met een slimme stekker wel de stroomtoevoer regelen, maar om te zorgen dat de koffie echt begint te pruttelen moet je nog zelf op een knop drukken. Dat kan nu met de Push.



Keymitt kondigde de Push in december al aan via een nieuwbrief aan crowdfunders. Vanaf eind januari is ‘ie verkrijgbaar. De automatische knoppendrukker werkt via Bluetooth om te communiceren met de hub. Dat het met HomeKit werkt, heeft ermee te maken dat Apple ook gewone knoppen ondersteunt zoals de Eve Button. Alleen is er in dit geval een ‘robotvinger’ die voor jou op de knop drukt. Dit gaat met een maximale kracht van 1,6 kgf (kilogramkracht), wat in hedendaagse eenheden neerkomt op zo’n 15 Newton.

Toen we nog wat verder zochten bleek er ook al een SwitchBot Button Pusher (25 euro) te bestaan, een soortgelijk accessoire om op knoppen te drukken. Die werkt niet met HomeKit, maar je kunt er wel Siri Shortcuts voor maken, zodat je bijvoorbeeld kunt zeggen: “Hey Siri, press the SwitchBot”. Met de Keymitt Push kan dat ook, plus dat je ze kunt meenemen in je HomeKit-automatiseringen. Beide knopdruk-accessoires vereisen een hub van de fabrikant.

Er is geen respons nodig of het apparaat aan of uit is, waardoor het een relatief eenvoudig accessoire is. Zoals de foto’s hierboven laten zien komt het bij allerlei toepassingen van pas. Op de snoozeknop van je wekkerradio kun je voortaan ook door de Push laten doen. De afwasmachine en talloze andere apparaten kun je op afstand inschakelen. Het werkt ook met een normale lichtschakelaar, maar in dat geval raden we aan om toch eens naar de slimme lichtschakelaars te kijken die inmiddels voor Hue en andere systemen op de markt zijn.

De Keymitt Push is als pre-order verkrijgbaar voor €48,99 plus verzendkosten. Later gaat de prijs naar €55.