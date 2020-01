2020 wordt een groot jaar voor Disney+. In Nederland kennen we het al een paar maanden, maar dit wordt het eerste volledige jaar voor de dienst. Er komen meer landen aan, maar wat vooral interessant is is de nieuwe content! Deze films en series kun je verwachten.

Hoewel het aanbod van Disney+ nu al redelijk groot is, betekent dat nog niet dat de studio het erbij laat zitten. In dit overzicht lees je waar je aan toe bent.

Marvel: Black Widow

We trappen af met één van de bekendste titels in het Disney arsenaal. Na de gebeurtenissen in Captain America: Civil War uit 2016, die we niet voor je spoilen, is het aan Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) om orde op zaken te stellen. Ze wordt geconfronteerd met haar verleden als huurmoordenaar. In deze film duik je in het leven van Romanoff, die tot nu meer op de achtergrond speelde.

Black Widow wordt in het najaar van 2020 op Disney+ verwacht.

Star Wars: The Clone Wars

In deze bekende animatieserie van Star Wars komen veel bekende personages uit de franchise terug, van Obi Wan-Kenobi tot Ahsoka Tano en Anakin Skywalker. Voor dit jaar heeft Disney 12 nieuwe afleveringen op de planning staan. Hoe zal de oorlog die niet leek te stoppen eindigen? Zal het wel eindigen? Dat hopen we te zien in deze nieuwe afleveringen!

Star Wars: The Clone Wars nieuwe afleveringen worden ergens in 2020 verwacht.

The Mandalorian seizoen 2

Deze serie is een echte hit op het internet. Onder andere door de inmiddels alom bekende ‘Baby Yoda’ kunnen veel fans niet wachten op nieuwe afleveringen. Gelukkig voor hen is er goed nieuws: het tweede seizoen van The Mandalorian is aangekondigd voor 2020. Inmiddels is het eerste seizoen van The Mandalorian bijna helemaal te kijken. Daarom zal het dus nog even doorbijten zijn voor fans.

The Mandalorian seizoen 2 wordt in het najaar van 2020 verwacht.

The Call of the Wild

In deze film word je teruggenomen naar de Amerikaanse Gold Rush in 1890. Het verhaal gaat over Buck, een groothartige hond met een eveneens groothartig baasje, John Thornton (Harrison Ford). Ze moeten halsoverkop verhuizen van het zonnige Californië naar het koude Alaska. Buck is in het hondenslee-team verantwoordelijk voor de belangrijke post. Daar ontdekt hij wie hij écht is. Deze lieve en mooie film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Jack London uit 1903.

The Call of the Wild wordt rond september op Disney+ verwacht.

Mulan (2020)

Disney is de laatste jaren bezig met het opnieuw maken van bekende klassiekers. Na onder andere Aladdin en The Lion King is ook Mulan aan de beurt. In dit verhaal volg je de dappere heldin die uit liefde voor familie en land alles op het spel zet. Ze wil de grootste krijgsheld ter wereld worden. De keizer verwacht alleen mannen, dus moet ze undercover om zichzelf te bewijzen. Zal het haar lukken om haar familie trots te maken?

Mulan (2020) wordt rond oktober op Disney+ verwacht.

Soul

Pixar bundelt wederom de krachten met Disney voor Soul. In deze animatiefilm draait het allemaal om één vraag: “Wat wil je in het leven?” Om die vraag te beantwoorden volg je Joe Gardner (Jamie Foxx); een muziekleraar op een middelbare school in New York, New York. Plots ontmoet hij ’22’. 22 is een ziel die denkt dat er meer is tussen hemel en aarde. Joe probeert uit alle macht zijn levensdoel te bepalen. Zijn grote passie, jazzmuziek maken, helpt hem daarbij.

Soul wordt in december op Disney+ verwacht.

Free Guy

Free Guy geeft een enigszins originele twist aan de vraag of we in een simulatie leven. Een doodgewone bankier ontdekt namelijk dat hij onderdeel is van één grote videogame. Hij wil het verhaal herschrijven en zelf de held worden. Of hem dat lukt is dan nog maar de vraag. In de grenzeloze wereld van een open-wereld videogame probeert hij in zijn eentje de wereld te redden. De film laat kenmerken zien van bestaande open-wereld games zoals Grand Theft Auto, waarin bijvoorbeeld het overrijden van mensen er komischer uitziet dan je zou verwachten.

Free Guy wordt in december op Disney+ verwacht.

Meer nieuwe films en series op Disney+ in 2020

Hierboven staat slechts een selectie van films en series die het wachten waard zijn. Dat is zeker niet het enige wat je dit jaar van Disney+ mag verwachten. Dit zijn enkele andere films voor 2020:

Love, Simon (trailer)

Howard (trailer)

Diary of a Future (Female) President

The One and Only Ivan

The Eternals (trailer)

Raya and the Last Dragon

West Side Story

