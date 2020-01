De nachtmodus van de iPhone-camera is één van de belangrijkste verbeteringen voor de camera van de nieuwste iPhones. De iPhone stond nooit bekend om mooie foto’s in het donker, maar de nachtmodus is een flinke stap in de goede richting. Deze stand werkt zowel met de standaard camera als bij ingezoomde foto’s, maar nu blijkt dat Apple bij het inzoomen een trucje gebruikt. Het grote nadeel is dat de foto’s er ingezoomd met de nachtmodus een stuk minder mooi uit zien.



Ingezoomde foto’s met nachtmodus gebruikt geen telelens

De iPhone 11 Pro heeft naast de standaard en ultragroothoeklens ook een telelens. Deze lens maakt optische zoom mogelijk. Optische zoom levert veel mooiere foto’s op dan plaatjes die digitaal ingezoomd zijn. Het lijkt erop dat je bij het inzoomen in een donkere omgeving ook gewoon de telelens met optische zoom gebruikt, maar Amos Chapple ontdekte dat dat niet het geval is.

Zonder dat Apple dit zichtbaar maakt, wisselt de iPhone naar de standaard digitale zoom bij weinig licht. Dit gebeurt alleen in combinatie met de nachtmodus, ondanks dat je op het 2x-knopje voor optische zoom drukt. Apple lijkt dus niet helemaal eerlijk te zijn bij welke lens er gebruikt wordt. In de interface is niet te zien dat er gebruikgemaakt wordt van digitale zoom. Alleen als je de metadata bekijkt, is te zien dat de standaardlens gebruikt wordt.

De kwaliteit van een foto kan daardoor onverwacht tegenvallen. Je denkt dus een mooie optisch ingezoomde foto met nachtmodus te maken, maar voordat je er erg in hebt zoomt de iPhone digitaal in, met als resultaat een meer korrelige foto. Heb je dus onlangs een ingezoomde foto gemaakt met de nachtmodus aan en viel het resultaat tegen, dan weet je nu waardoor dat komt. Bij het gebruik van de ultragroothoeklens wordt de nachtmodus uitgeschakeld.

De fotograaf ontdekte dit toen hij onlangs naar een noordelijk punt van Rusland afreisde, waar het 40 dagen lang donker is. De fotoserie levert prachtige plaatjes op, zowel met als zonder de nachtmodus.