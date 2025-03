Nuki heeft twee nieuwe versies van haar slimme deursloten uitgebracht. De nieuwe Nuki Smart Lock Pro is de vijfde generatie van het slot en lijkt qua design veel op de onlangs verschenen Nuki Ultra. Daarnaast is er nog een goedkoper alternatief bij gekomen.

Afgelopen najaar bracht Nuki, een bekend merk als het gaat om slimme deursloten, de Nuki Ultra uit. Dit was het kleinste en snelste slimme slot ooit en maakt verbinding via wifi en Matter-over-Thread. Het design en mogelijkheden van het Nuki Ultra-slot is nu gebruikt als basis voor de nieuwe Nuki Pro. Bovendien is er een belangrijk voordeel: er is geen cilinderwissel meer nodig.

Nuki Smart Lock Pro: nieuwe kleine 5e generatie

De nieuwe Nuki Pro is de opvolger van de Nuki 4.0 van anderhalf jaar geleden. Net als de Nuki Ultra is de Nuki Pro niets meer dan een ronde draaiknop die je aan de binnenkant van je deur monteert. Daarmee is de Nuki Pro aanzienlijk kleiner dan de Nuki 4.0, die nog het meer traditionele ontwerp had. De Nuki Pro heeft net als de Nuki Ultra een borstelloze motor, waardoor hij net zo snel en krachtig is. Er zijn drie standen beschikbaar voor het bedienen van het slot: Insane (de snelste optie voor ontgrendelen in minder dan anderhalve seconde), Standard (ontgrendelen in twee seconden) en Gentle (de stilste optie). Daarnaast kan je natuurlijk ook zelf nog aan de knop draaien of de lichtgevende knop indrukken.

Het grootste voordeel van de Nuki Pro is dat je geen cilinderwissel moet doen. Bij de Nuki Ultra was dit vanwege het compacte design nog vereist, omdat het alleen werkt met het speciaal ontworpen Nuki-cilinder. Dat heeft ook als gevolg dat de Nuki Pro iets verder uit steekt dan de Nuki Ultra: hij is 12 millimeter langer.

De Nuki Pro werkt met wifi en Matter-over-Thread en is daardoor ook te bedienen via de Woning-app. Er zit een ingebouwde batterij in die je eenvoudig met een kabel in twee uur helemaal kan opladen. Een kabel van twee meter met speciale magnetische oplaadaansluiting wordt standaard meegeleverd. Nuki belooft een batterijduur van meerdere maanden. Qua design is hij uitgerust in een roestvrijstalen look, met een basisring in wit of zwart.

De nieuwe Nuki Pro is vanaf nu te bestellen voor €269,-. De bestaande Nuki Ultra is ook nog steeds te koop voor €349,- en wordt geleverd inclusief verplichte cilinderwissel.

Nuki Smart Lock Go: het goedkoopste alternatief

Daarnaast is er nu ook de Nuki Smart Lock Go. Deze is qua ontwerp geinspireerd op de Nuki 4.0 en heeft dus naast de draaiknop ook nog een deel eronder waar je vier AA-batterijen in moet doen. Het enige verschil qua design met de vierde generatie is dat de roestvrijstalen afwerking ontbreekt. De Nuki Smart Lock Go werkt verder met wifi of Matter-over-Thread, maar voor bediening op afstand is wel een eenmalige aanschaf van €49,- vereist. De Nuki Go heeft verder maar een vergrendelingssnelheid.

De nieuwe Nuki Go is ook vanaf nu verkrijgbaar en heeft een lagere prijs van €149,-. Daarmee komt het assortiment van Nuki-slots op drie modellen: de uitgebreide Nuki Ultra, de nieuwe Nuki Pro en de voordeligere Nuki Go. Het bedrijf bestaat inmiddels tien jaar en wil dat dit jaar vieren met deze nieuwe line-up. Het bedrijf benadrukt dat er binnenkort nog een nieuw accessoire met NFC-ondersteuning komt, waardoor het Nuki-slot met Apple’s huissleutels in Wallet werkt. Dit werd afgelopen najaar al aangekondigd en werkt via de aankomende Aliro-standaard.