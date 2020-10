Met de nieuwe Nanoleaf Shapes kun je allerlei vormen maken

Nanoleaf is van plan om nieuwe vormen met de naam Nanoleaf Shape uit te brengen. Dat blijkt uit producten die in de schappen van de Amerikaanse winkelketen Home Depot zijn opgedoken.

Nanoleaf Shapes: lichtpanelen combineren

Eerder dit weekend schreven we nog over een Star Wars-patroon dat je van de driehoekige Nanoleaf-lichtpanelen kunt maken. Hiervoor gebruik je de standaard driehoekige lichttegels, waarmee het allemaal begon. Gaandeweg brengt Nanoleaf echter ook andere vormen uit waaronder vierkanten en zeshoeken. De nieuwste plannen zijn aangetroffen in een winkel van Home Depot: met Nanoleaf Shapes wil het bedrijf grote en kleine panelen met elkaar combineren.



De aankondiging van de nieuwe producten zal vermoedelijk op 15 oktober plaatsvinden; dan is er namelijk een event gepland. De nieuwe lichtpanelen maken gebruik van het systeem Connect+, waarmee je allerlei vormen aan elkaar kunt koppelen. Het logo van Connect+ geeft al een hint wat we kunnen verwachten: grote en kleine driehoeken die je kunt combineren met zeshoeken.

De nieuwe vormen heten ‘Nanoleaf Shapes’, zo blijkt uit de verpakkingen. Het bestaat uit kleine en grote driehoeken, die je met de zeshoekige panelen kunt verbinden. Je kunt ze ook gebruiken om de gaten te vullen die normaal ontstaan als je zes driehoeken samenvoegt. De panelen verschenen eerder dit jaar ook al eens bij een Chinese online handelaar, maar werden daarna snel weer verwijderd.

Nanoleaf Shapes Triangles

De nieuwe driehoeken Nanoleaf Shapes Triangles liggen in de winkel voor $200 voor een pakket van zeven stuks. Voor de mini-driehoeken Mini Triangles betaal je $120 voor een pak van vijf stuks. Een uitbreidingspakket met tien panelen kost hetzelfde, maar wordt geleverd zonder de controle-unit.

De nieuwe panelen werken met WiFi en gebruikelijke spraakassistenten zoals Siri, Alexa en Google Assistent. Ook is er ondersteuning voor Samsung SmartThings.