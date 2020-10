iPhone 12 benchmarks

Het gaat om benchmarks van de iPhone 12, 12 Pro en 12 Pro Max, die te vinden zijn op Geekbench. Kijk je naar de scores, dan bewijst dit dat de A14 Bionic-processor toch weer een tikje sneller is geworden dan de A13 Bionic. Hieronder zie je enkele typische scores voor de iPhone 12 Pro:

Single-core: 1600 (was 1325)

Multi-core: 4150 (was 3300)



Dit betekent een toename van 26%. De iPhone 12 Pro Max laat vergelijkbare cijfers zien, al is het aantal metingen daarvan nog beperkt. Dit model verschijnt dan ook pas in november. Al eerder kunnen we de nieuwste iPad Air verwachten, die ook beschikt over dezelfde A14 Bionic-chip. De benchmark-cijfers daarvan wijken niet zoveel af van de cijfers die nu met de iPhone 12 Pro zijn gevonden: 1600 en 4200.



iPhone13,2 = iPhone 12, iPhone13,3 = iPhone 12 Pro, iPhone13,4 = iPhone 12 Pro Max.

De A14 Bionic is de eerste die gemaakt is met een 5-nanometerproces en heeft tweemaal zoveel kernen voor de Neural Engine: 16 in plaats van 8. Voor machine learning en soortgelijke taken is deze chip 80 procent sneller.

Het is trouwens aan te raden om je iPhone 12 niet meteen te gaan benchmarken als je deze net uit de doos hebt gehaald. Sommige metingen wijken namelijk erg af, maar dat heeft volgens Geekbench ermee te maken dat deze toestellen nog bezig zijn met apps en data terugzetten. Je kunt dus beter na een paar dagen een benchmark-meting doen, voor een wat realistischer beeld.

Over uit de doos halen gesproken: dat kun je over een week doen, als je morgen meedoet aan de iPhone 12 pre-order. Ook de iPhone 12 Pro is dan vooruit te bestellen. De andere twee modellen komen een maand later.