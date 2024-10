Amazon heeft aangekondigd dat je je Apple TV+ abonnement binnenkort via Amazon Prime Video kunt afsluiten. Het geldt voorlopig alleen in de VS, maar laat wel zien dat Apple erop uit is om op zoveel mogelijk schermen beschikbaar te komen. Ze moeten ook wel, want het marktaandeel is nog erg laag.

Uit een recent onderzoek van JustWatch blijkt dat maar 8% van de Amerikanen een Apple TV+ abonnement heeft, terwijl Amazon Prime Video op maar liefst 22% zit. Er is dus nog ruimte om verder te groeien. Vanaf later deze maand kunnen Prime Video-abonnees zich via Amazon abonneren op Apple TV+. Specifieke details over de zakelijke overeenkomst tussen Apple en Amazon zijn niet bekendgemaakt in het persbericht. Wel zegt Apple-topman Eddy Cue er kort iets over:

We willen Apple TV+ en zijn bekroonde bibliotheek met series en films van ‘s werelds beste verhalenvertellers beschikbaar maken voor zoveel mogelijk kijkers. We zijn erg blij dat Prime Video nu ook Apple TV+ aanbiedt, waardoor kijkers een ongelooflijk breed scala aan kijkopties hebben.

Zoals je in onderstaande lijst kunt heeft Amazon een veel groter bereik en bungelt Apple ergens onderaan. Dit zijn de marktaandelen van de verschillende streamingdiensten in de VS, volgens JustWatch:

Amazon Prime Video: 22%

Netflix: 21%

Max: 13%

Disney+: 12%

Hulu: 10%

Paramount +: 9%

Apple TV+: 8%

Peacock: 1%

Overig: 4%

Volgens Amazon is het extra handig voor gebruikers dat ze in één app alles kunnen regelen en afrekenen. Apple verkoopt zelf ook aanvullende betaalde bundels via de Kanalen-functie van de Apple TV-app, maar Prime Video staat daar nog niet bij. Je kunt je bijvoorbeeld abonneren op Noggin (€3,99 per maand), STARZPLAY, Smithsonian, Marquee TV en op de eigen bundel MLS Season Pass.

Apple TV+ kun je al op allerlei apparaten kijken

Apple TV+ is inmiddels beschikbaar op vrijwel alle smart-tv’s, gameconsoles, diverse settopboxen en het web. Je hebt dus geen Apple TV-hardware nodig om te kunnen kijken. De samenwerking met Amazon zou ervoor kunnen zorgen voor een grotere naamsbekendheid onder Android-gebruikers, omdat ze zich realiseren dat er geen Apple-hardware nodig isom naar de Apple Originals te kunnen kijken. Opvallend genoeg heeft Apple nog steeds geen Android-app voor smartphones en tablets uitgebracht, terwijl er al wel een Apple Music-app is.

Apple TV+ via Prime Video gaat hetzelfde kosten als rechtstreeks bij Apple afsluiten. Je betaalt in Nederland €9,99 per maand. Voor Amazon Prime Video betaal je €3,99 per maand, maar het is inbegrepen voor Prime-abonnees. Ook in Nederland kun je via Amazon allerlei aanvullende bundels afsluiten, bijvoorbeeld SkyShowtime, MGM+, CineArt en Film1, zoals je op de afbeelding hieronder kunt zien.

Ook kun je via Amazon naar Discovery+ kijken, maar die streamingdienst stopt op 5 december in Nederland. De grote sporttoernooien zijn inmiddels al overgezet naar HBO Max en dat geldt oo k voor je accountgegevens. Niet alle content van Discovery+ zal echter worden overgezet. Kortom, er zijn heel wat verschuivingen bij de streaming videodiensten en dan hebben we het nog niet eens gehad over de verschillende nieuwe bundels die de diensten toevoegen. Zo kun je bij SkyShowtime binnenkort in 4K kijken, maar je zult daar wel een duurder abonnement voor moeten afsluiten. Bij Disney+ wordt accountdelen niet meer toegestaan en bij Videoland zijn ze ook aan het kijken of er maatregelen genomen kunnen worden.

