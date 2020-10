Heb je geen idee in welk patroon je de Nanoleaf-tegels op je muur moet plakken, of zoek je een klus voor het weekend, dan is dit Nanoleaf-patroon voor Star Wars Squadrons een bezigheid waar je wel even zoet mee bent.

Nanoleaf maakt lichtpanelen in verschillende vormen. Het begon allemaal met de driehoekige vormen. Heb je 9 tegels, dan kun je al best leuke patronen maken. Met meer dan tegels komen patronen zoals deze Star Wars Squadrons in beeld. Het ziet er leuk uit en het licht op de juiste momenten op, als je de game speelt. Het volledige design bestat uit 57 driehoekige panelen, maar je kunt het ook kleiner maken door alleen het ruimteschip zelf te maken van 39 driehoeken. Dankzij de functie Nanoleaf Screen Mirror zorg je dat de lichtpanelen meekleuren met de game.



Helaas is Star Wars: Squadrons nog niet op iOS te vinden. Je zult het moeten spelen op de Xbox One, PS4 of pc. Het grote patroon meet 1,30 meter bij 1,90 meter en kleurt blauw, groen en wit. Nanoleaf stelt de kleuren in hexadecimale codes beschikbaar voor als je ermee aan de slag wil. De twee strepen aan de zijkant zou je achterwege kunnen laten. Ze bestaan elk uit 9 panelen.

In onze Nanoleaf Aurora-review kun je lezen hoe je de driehoeken op de muur bevestigt en waar je rekening mee moet houden bij het bedienen en verwijderen. Je stuurt de panelen aan met de Nanoleaf Smarter Series-app. Omdat het ook met HomeKit werkt kun je daarvoor ook stemcommando’s van Siri gebruiken.

Speel je geen games, dan kun je de lichtpanelen ook synchroniseren met de muziek. Je kunt de driehoeken kopen in pakken van 9 stuks of meer, of als kleinere uitbreidingspakketten. Een patroon zoals hier getoond gaat al snel honderden euro’s kosten. Gelukkig kun je klein beginnen en het later uitbreiden met meer tegels.