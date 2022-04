Nanoleaf heeft skins uitgebracht waarmee je de Nanoleaf Lines kunt voorzien van een permanente kleur. In plaats van witte balken aan de muur kun je kiezen voor zwart of roze.

Nanoleaf Lines Skins

Onlangs publiceerden we een Nanoleaf Lines-review, waarin we de lichtbalken bespraken. De Lines bestaan uit korte led-balken die je in een zelfgekozen patroon op de muur plakt. De weerkaatsing op de muur geeft vervolgens een mooi lichteffect, met een futuristisch karakter. De voorkant van de balken is van wit plastic gemaakt en dat vindt niet iedereen mooi. Gelukkig kun je daar nu iets aan doen door de skins aan te schaffen. Dit zijn geen stickers, maar kapjes die je over de balken en de connectiepunten plaatst. Ze kosten $20 per set en je kunt kiezen uit mat zwart of roze. Wil je een budgetoplossing (wat moeilijk voorstelbaar is als je al €200 hebt uitgegeven voor het product), dan zou je ze uiteraard ook zelf met een bedrukt stickervel kunnen beplakken. Maar dat is veel meer werk.



Kies uit zwart of roze

De Nanoleaf Lines Skins vergen nauwelijks moeite: je voorziet elk balkje van een gekleurde kap. Het idee is dat ze daarna wat minder opvallen in kamers die in zwart- of pasteltinten zijn ingericht. Elk pakket bestaat uit negen skins voor de balkjes en negen afdekkapjes voor de connectiepunten.

Aan de werking van de Nanoleaf Lines verandert niets, aangezien ze aan de voorkant geen licht uitstralen. De kleur weerkaatst nog steeds op dezelfde manier tegen de muur. Mocht je interesse hebben in de Lines: ze zijn het nieuwste product van Nanoleaf en ze zijn overal te plakken. In vergelijking met eerdere producten zijn ze gemakkelijker aan te brengen en weer te verwijderen. Ook zijn ze geschikt voor HomeKit, waarbij je lichtpatronen in meerdere kleuren kunt aansturen of de kleuren kunt laten veranderen op het ritme van de muziek.

Je kunt het systeem bijna oneindig uitbreiden, maar dat is wel een prijzige hobby: een startset met 9 balkjes van elk 28 centimeter kost al €199,99. Behalve bij de bekende winkelketens zijn ze ook in de Apple Store te koop. Voor de skins zul je voorlopig echter bij Nanoleaf zelf moeten aankloppen.