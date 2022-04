iCulture Vandaag: dit was maandag 25 april 2022

We schrijven vandaag over de iMac met M3-chip, die voor 2023 zou staan gepland. Dat lijkt nog erg ver weg, maar vergis je niet: als je erover denkt om binnenkort een iMac te kopen is het wel zo handig om te weten of er al dan niet een nieuwe aan komt. Maar er was meer Mac-nieuws, want mensen die met Microsoft Teams vergaderen kunnen nu eindelijk een Apple Silicon-geschikte versie installeren. Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

De iMac met M3-chip is al in ontwikkeling en komt naar verwachting in 2023 in de winkel.

We hebben onze verwachtingen (en de geruchten) over de iPhone 14 camera voor je op een rijtje gezet.

Ook benieuwd naar de aankondiging? De iPhone 14 datum is vermoedelijk weer in september. Wij prikken alvast een dag.

De Google Pixel Watch komt eraan, maar Apple zal daar niet wakker van liggen. En wel hierom…

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

​ Laat ze maar lekker bungelen: deze nieuwe AirTag-hangers van Belkin zijn een stuk robuuster dan de vorige.

Apps

​ Microsoft Teams en Apple Silicon zijn nu de beste vrienden, dankzij een update van de beta-software.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Pestle: Recipes & Meal Planner (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Grote update met nieuwe editor, fotoscanner en meer.

, iOS 14.0+) - Grote update met nieuwe editor, fotoscanner en meer. WhatsApp Messenger (gratis, iPhone, iOS 9.0+) - Nu bellen met 32 mensen tegelijk, net als met FaceTime Audio.