Nanoleaf 4D Lightstrip

De Nanoleaf 4D is een ledstrip met camera die je aan de achterkant van de tv bevestigt en die vervolgens zorgt voor verlichting van de achterwand. Hiervoor moet de televisie wel voor een redelijk witte muur staan. Een camera zorgt ervoor dat de kleuren die op het scherm te zien zijn, ook op de achterwand worden geprojecteerd. Dit gebeurt realtime, zodat je een Ambilight-effect krijgt. Hij is verkrijgbaar vanaf €100 en dat is een stuk goedkoper van de Hue Sync Box. Maar er zijn ook veel duurdere bundels van meer dan 700 euro, dus je kunt het zo gek maken als je wilt.



Volgens Nanoleaf krijg je een “echt 4D-effect” waarbij de inhoud van het tv-scherm overloopt op de muur. De camera kijkt daarbij uitsluitend naar kleuren op het scherm en niet naar inhoud. Mocht je toch bezorgd zijn, dan is er een afdekklepje om de camera af te schermen. Maar wij hadden natuurlijk liever gezien dat je de camera ook als webcam zou kunnen gebruiken, zodat je er videogesprekken mee zou kunnen voeren. Helaas is het daar niet geschikt voor.

Werkt met HomeKit, Matter-update volgt

De meegeleverde ledstrip is verkrijgbaar in twee lengtes, voor respectievelijk 65-inch en 85-inch televisies. Heb je al een huis vol Nanoleaf panelen, dan kunnen die dankzij de Sync+ functie ook meekleuren, zodat je hele kamer een kleurenfestijn wordt. In totaal kun je 50 Nanoleaf-producten koppelen, meer dan iemand redelijkerwijs in huis heeft. De ledstrip kan bovendien reageren op muziek en effecten in games dankzij Nanoleaf’s Rhythm Music Sync-functie.

Heb je liever geen camera bovenop je tv, dan kun je ook kiezen voor plaatsing vóór het scherm, zoals op de foto’s is te zien:

Je kunt kiezen uit vier instellingen, van een subtiele gloed tot felle kleuren die overeen komen met wat er op het tv-scherm te zien is. De Nanoleaf 4D werkt met HomeKit en later dit jaar komt er ook nog een update voor Matter, zodat het met meer smart home-platformen samenwerkt.



De uitgebreidere 4D Immersion-bundel op de foto kost ruim 700 euro.

De 65-inch lightstrip kost €100 en de 85-inch variant gaat je €120 kosten. De camera wordt meegeleverd, maar je kunt ‘m eventueel ook achteraf nog los kopen voor €79,99 per stuk. De pre-order van deze lightstrip is al begonnen en hij wordt vanaf half juli geleverd aan klanten. We hebben op de iCulture-redactie al een review-unit en zullen binnenkort onze ervaringen delen. Wat we in ieder geval al weten is dat het er aan de achterkant van de tv uit ziet als stipjes, maar dat hoeft niet storend te zijn omdat je ze toch nooit direct met het oog ziet:

Goedkoper dan Hue Sync Box

Eerder was het met de Philips Hue Sync Box al mogelijk om je tv-scherm te laten meekleuren, maar dat vereist de aankoop van een vrij duur kastje en een Hue Bridge. Bovendien is de installatie wat ingewikkelder omdat je je media-apparaten moet koppelen. Nanoleaf lost het slimmer op door niet de inkomende tv-signalen te analyseren, maar simpelweg met een camera naar het scherm te kijken.

Hieronder kun je de aankondiging van de nieuwe Nanoleaf 4D terugkijken.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Ook nieuw: zwarte lichtpanelen

Naast deze tv-ledstrip heeft Nanoleaf ook nieuwe zwarte lichtpanelen aangekondigd. Het gaat om zeshoekige exemplaren die in een set van 9 stuks verkrijgbaar zijn voor €220. Ook deze kunnen nu in pre-order besteld worden. Je krijgt ze vanaf eind juli geleverd. Ze zijn volledig zwart, zodat ze beter in een donker interieur passen, maar technisch gezien zijn ze identiek aan de standaard Nanoleaf Hexagon-panelen. Uitgeschakeld zijn ze zwart. Ook deze werken met HomeKit en krijgen later dit jaar een update voor Matter. Ze werken nu al als Thread Border Router, net als de andere Nanoleaf Shape-producten. De 4D Lightstrip is geen Thread Border Router.