Nanoleaf Skylight nu in pre-order

Nanoleaf kondigde vorig jaar de Nanoleaf Skylight al aan tijdens CES 2023. Nu de nieuwste editie van de techbeurs in volle gang is, weten we eindelijk meer over de releasedatum en prijzen. Het gaat om slimme modulaire plafondpanelen met verlichting die je naar eigen ontwerp kunt aanbrengen. Ze kosten €249,99 voor de starterkit met 3 panelen en €79,99 voor een uitbreidingsset met één paneel. De eerste producten worden vanaf eind januari 2024 geleverd.

Skylight heeft een verzonken vierkant ontwerp met diffuse meerpuntsverlichting. Je kunt ’s ochtends wakker worden met een zonsopgangscène van zachte roze en oranje tinten en ’s avonds in slaap vallen onder een glinsterende sterrenhemel. Je kunt tot 100 extra vierkanten aansluiten, al gaat dat wel behoorlijk wat geld kosten. Reken maar na: een starterkit met 97 uitbreidingen kost je net iets meer dan achtduizend euro. Elk paneel straalt 1400 lumen licht en heeft een levensduur van 25.000 uur. Alle functies die je van de muurpanelen kent vind je op ook op de Nanoleaf Skylight.

Nanoleaf Skylight in de slaapkamer.

Ook nieuw: Nanoleaf Orchestrator muzieksoftware

Nanoleaf heeft ook nieuwe Orchestrator-software aangekondigd, waarmee je mooie kleur- en lichtshows kunt maken. De software maakt rechtstreeks verbinding met de geluidsbron van de computer, zodat de lichtshow beter gesynchroniseerd is met de muziek.

Nanoleaf heeft al veel langer de Rhythm-functie die op geluid reageert, maar de nieuwe Orchestrator-software werkt veel intelligenter en houdt meer rekening met beats, melodieën en het audiospectrum. Energieke beats leveren bijvoorbeeld pulserende lichtreacties op, terwijl melodieuze nummers zorgen voor rustige animaties. Je kunt ook zelf lichtshows maken met zelfgekozen paletten, effecten en dergelijke.

Om Orchestrator te gebruiken heb je de Nanoleaf-desktopapp nodig. Het werkt met elk streamingplatform voor muziek en met elke audiospeler. Orchestrator komt in het voorjaar van 2024 uit.

Nieuwe Nanoleaf-lampen met Matter

Nanoleaf heeft tot slot ook drie nieuwe lampen aangekondigd die werken met Matter: de Smart Multicolor Lightstrip (binnen), Smart Multicolor Outdoor String Lights (buiten) en Smart Multicolor Permanent Outdoor Lights (buiten). De outdoor-producten zijn de eerste met gradient-functie en maken deel uit van de Essentials-lijn. De lampen worden geleverd met een nieuwe collectie vooraf ingestelde verlichtingsscènes, bovenop de duizenden extra scènes in de Nanoleaf App. De nieuwe lampen zijn te bedienen via Matter, de Nanoleaf-app via wifi of Bluetooth, spraakbediening of de Manual Controller. Ze verschijnen in het voorjaar van 2024.

Hieronder zie je voorbeelden van de genoemde lampen.

De nieuwe gradient ledstrip van Nanoleaf voor binnenshuis.

Deze Nanoleaf Outdoor String Lights geven een subtiel effect in wit of kleur.