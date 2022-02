Tweede Kamer akkoord met wetswijziging voor leveren van updates

Hoe lang mag je van een digitaal product verwachten dat deze mee gaat en ondersteuning krijgt met beveiligingsupdates? Daar is regelmatig discussie over. Qua iPhones biedt Apple de laatste tijd steeds langer ondersteuning. Afgelopen september bracht Apple nog iOS 12.5.5 voor onder andere de iPhone 5s uit 2013 uit. Maar er zijn tal van andere fabrikanten die het minder nauw nemen met de ondersteuning. Een nieuwe wetswijziging moet hier verandering in brengen, al wordt de verantwoordelijkheid niet bij de fabrikant gelegd.



Consumenten krijgen bij de aankoop van slimme apparaten recht op software- en beveiligingsupdates. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een verplichting voor verkopers om digitale apparaten en diensten werkend en veilig te houden. Nieuwsbericht ⤵️https://t.co/1Z15wmGSl3 pic.twitter.com/npVs5vrrfN — Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (@MinisterieEZK) February 3, 2022

In een nieuwsbericht laat de overheid weten dat de Tweede Kamer ingestemd heeft met de wetswijziging. In deze wetswijziging, die ingediend is door minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming en Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, staat dat consumenten recht krijgen op software- en beveiligingsupdates bij slimme apparaten als smart-tv’s, smartwatches, printers, camera’s, babyfoons en andere soortgelijke producten. Behalve voor deze slimme apparaten, geldt het ook voor streamingdiensten en andere digitale content, zoals apps en games.

Maar hoe lang heb je dan als consument recht op het ontvangen van updates, als de wetswijziging aangenomen wordt door de Eerste Kamer? Dit gaat op basis van proportionaliteit. De levensduur is daardoor afhankelijk van wat redelijk is voor de consument. Dat hangt onder andere af van de verkoopprijs en het type product.

Verkoper verantwoordelijk, maar hoe?

Maar het opmerkelijke is dus dat de verantwoordelijkheid voor het leveren van updates ligt bij verkopers en handelaren. Als jouw nieuw gekochte televisie na twee jaar geen updates meer krijgt, kun je daardoor in theorie aankloppen bij de winkel waar je hem gekocht hebt. Hoe die afhandeling dan in zijn werk gaat, is nog niet duidelijk. Dergelijke updates worden namelijk altijd geleverd door de fabrikant. De wetswijziging zou ervoor kunnen zorgen dat verkopers alleen nog maar producten van gerenommeerde merken verkopen, die doorgaans langer updates leveren dan goedkopere merken.

Dank voor je bericht. Het gaat hier inderdaad om verkopers en handelaren. Voor fabrikanten komen in 2024 andere (extra) minimumeisen. ^AH — Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (@MinisterieEZK) February 3, 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft aan dat er in 2024 andere extra minimumeisen voor fabrikanten komen.

Omkering bewijslast verlengd naar één jaar

Tegelijkertijd betekent het wetsvoorstel ook dat de duur van de zogenaamde omkering bewijslast verlengd wordt van zes maanden naar één jaar. Volgens deze regeling moet de verkoper bij een niet werkend product binnen een jaar aantonen dat het product bij verkoop niks mankeerde. Kopers worden door deze wijziging dus langer beschermd.

Dat het wetsvoorstel nu goedgekeurd is door de Tweede Kamer, betekent niet dat het er ook definitief komt. De wet moet ook nog langs de Eerste Kamer. Stemmen ook zij ermee in, dan wordt overgegaan tot uitvoering. Wanneer dat precies is, is nog niet duidelijk.