Matter 1.3 is klaar voor tv’s, magnetrons, autoladers en meer

De Connectivity Standards Alliance (CSA) heeft aangekondigd dat de specificatie voor Matter 1.3 klaar is. Deelnemende bedrijven zoals Apple kunnen nu aan de slag om hun apparaten en platformen geschikt te maken.

Matter 1.3 voegt ondersteuning toe voor enkele nieuwe apparaten en functies, waaronder opladers voor elektrische auto’s, keukenapparatuur, wasmachines, tv’s en apparaten voor waterbeheer. Voor slimme stekkers en soortgelijke accessoires bevat Matter 1.3 ook een interessante nieuwe functie, namelijk rapportage van energiebeheer. Je kunt dan de actuele en geschatte metingen van vermogen, spanning en stroomsterkte zien, zowel realtime als gedurende langere tijd.

Maar ook voor eigenaren van een elektrische auto heeft Matter 1.3 iets nieuws te bieden. Fabrikanten van opladers voor elektrische auto’s kunnen via Matter allerlei nieuwe functies aanbieden, zoals het handmatig starten en stoppen van het opladen, het aanpassen van de oplaadsnelheid en het optimaliseren van oplaadtijden.

Hopelijk gaat Tesla de opladers ook aanpassen voor Matter 1.3.

Voor tv’s biedt Matter 1.3 nu pushberichten, uitgebreide interactiviteit voor tv-apps en betere interactie met andere apparaten in huis. Voor waterbeheer zijn er al diverse smart home-accessoires uitgebracht, zoals de Eve Aqua voor het aanturen van je tuinsproeiers en diverse waterdetectoren die je waarschuwen als er lekkage is. Matter 1.3 heeft hier ook aan gedacht, door bijvoorbeeld lek- en vorstsensoren, regensensoren en regelbare watertoevoer voortaan te ondersteunen. Binnenshuis kun je met Matter 1.3 aan de slag met diverse huishoudelijke apparaten, zoals ovens, magnetrons, kookplaten, afzuigkappen en wasdrogers. Wasmachines werden een halfjaar geleden al ondersteund, in Matter 1.2.

Bij magnetrons kun je de bereidingstijd, het vermogen en de modus regelen via Matter. Ook krijg je een melding als de maaltijd klaar is. Bij ovens en kookplaten kun je de modus en status (aan/uit) kiezen. Daarnaast kun je de ventilatorsnelheid en de verlichting van je afzuigkap regelen.

Matter 1.3 werkt met scènes

Een volgende mooie toevoeging in Matter 1.3 heeft te maken met scènes. Deze worden nu ondersteund in de nieuwste specificatie, zodat je scènes kunt instellen, uitlezen en activeren op apparaten. Scènes voor Matter werken met als HomeKit-scènes: je geeft één commando voor een reeks instellingen voor verschillende kamers en apparaten. Matter-controllers (zoals de HomePod mini) zijn nu ook in staat om meerdere commando’s te bundelen, wanneer ze communiceren met Matter-apparaten. Dit zorgt voor minder vertraging bij de afwikkeling van meerdere commando’s.

Nu vraag je je misschien af: wanneer kan ik hiermee aan de slag? Voor producten zoals lekkagesensoren zul je nog wel een paar maanden moeten wachten. De eerste zullen waarschijnlijk later dit jaar een update krijgen of als nieuw product worden uitgebracht, voorzien van Matter 1.3 support. Andere apparaten zoals magnetrons en kookplaten, nemen waarschijnlijk wat meer tijd in beslag.

HomeKit nog niet klaar voor Matter 1.3

Apple’s HomeKit zal ook nog een update moeten ontvangen voor Matter 1.3. Sterker nog, er is nog niet eens ondersteuning voor Matter 1.2 toegevoegd aan HomeKit en Apple is daarmee niet de enige. Ook Google, Amazon en Samsung moeten hun smart home-platformen nog aanpassen voor 1.2. Geen enkel bedrijf heeft al een planning afgegeven wanneer ze hiermee klaar denken te zijn. Maar zelfs als Apple de ondersteuning voor Matter 1.2 en 1.3 toevoegt gaan er geen wonderen gebeuren. Je kan weliswaar je magnetron en afzuigkap met Matter 1.3 aansturen, maar magnetrons en afzuigkappen zijn nog geen goedgekeurde productcategorie in HomeKit. Dus qua samenwerking loopt het spaak.