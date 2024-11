Alweer 15 jaar geleden introduceerde de Albert Heijn zijn eigen app, toen nog met de naam Appie. Inmiddels heeft elke grote supermarkt in Nederland wel een eigen app, maar grote vernieuwingen zien we daarin nog maar zelden. Maar vanaf aanstaande maandag komt de Albert Heijn (naar eigen zeggen) met een primeur: het is de eerste Nederlandse supermarkt met een eigen AI-assistent, die werkt via generatieve AI.

Mijn AH assistent: AI voor boodschappen doen

De AI-assistent in de Albert Heijn-app is geen alleskenner, want de focus ligt logischerwijs alleen op boodschappengerelateerde vragen. Je kunt de assistent vragen wat je vandaag moet eten, maar je kan ook praktische vragen stellen voor tijdens het koken. Vraag bijvoorbeeld hoe je het beste een uit kunt snijden of vraag wat je kunt maken met een aubergine en wat knoflook. De assistent geeft ook tips over hoe je eten het beste kunt bewaren.

Display content from presspage-production-prd-content.s3.amazonaws.com Click here to display content from presspage-production-prd-content.s3.amazonaws.com Always display content from presspage-production-prd-content.s3.amazonaws.com

Er komt nog een tweede functie die gebruikmaakt van generatieve AI, genaamd Scan & kook. Hiervoor zet je de ingrediënten die je in huis hebt bij elkaar op de foto, waarna de AH-app daar een passend recept bij zoekt. De AH zegt dat de functie na testen bij klanten verder is geoptimaliseerd. Een andere toepassing van generatieve AI is dat de app daarmee nu vertaald is in het Engels. Via de instellingen kun je de taal van de app wijzigen.

Generatieve AI, maar met een grote disclaimer

In het persbericht waarschuwt de Albert Heijn zelf al dat de Mijn AH assistent nog niet alles weet. Er bestaat daarom altijd nog een kans op fouten of vragen waar de assistent nog geen antwoord op geeft. Dat zien we vaak bij dergelijke AI-toepassingen: naarmate het meer gebruikt wordt, wordt het vanzelf slimmer. We hebben in ieder geval al gemerkt dat de AI-vertaling in de app verre van compleet is: complete productbeschrijvingen zijn nog in het Nederlands, evenals veel andere productnamen en dergelijke. Dit zou uiteindelijk beter moeten worden, maar compleet is het dus nog niet.

Het is niet duidelijk of Albert Heijn generatieve AI ook gaat gebruiken om de zoekfunctie van de app verder te verbeteren. De zoekfunctie levert lang niet altijd het gewenste (en meest logische resultaat op). Zoek je bijvoorbeeld naar “rode paprika”, dan krijg je als resultaat alles behalve een gewone rode paprika.

We vinden het overigens wel een gemiste kans dat de assistent zo’n generieke naam gekregen heeft. Het was origineler geweest als de assistent de naam Appie gekregen had. Dat is niet alleen een verwijzing naar de winkel zelf, maar ook naar hoe de app zelf vroeger heette.

De AI-vertalingen zijn vanaf nu beschikbaar, maar de Mijn AH assistent en de Scan & kook-functie zijn vanaf 11 november 2024 beschikbaar in het Koken-tabblad.