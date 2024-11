Round-up: dit zijn de eerste ervaringen van de nieuwe M4 Macs van internationale media

Hoe denkt de internationale pers over de nieuwe M4 Macs? In deze round-up hebben we de eerste hands-on ervaringen van de nieuwe Mac mini, iMac en MacBook Pro voor je verzameld.

Op 8 november brengt Apple tegelijkertijd maar liefst drie nieuwe Macs uit, allemaal voorzien van een chip uit de M4-familie. De compleet nieuwe Mac mini, de vernieuwde iMac en de verbeterde MacBook Pro zijn de afgelopen week al getest door verschillende internationale media en om jou bij je keuze te helpen, hebben we in deze round-up enkele reviews van M4 Macs voor je op een rij gezet, met unboxingvideo’s van de nieuwste modellen.

Reviews M4 Macs van TechCrunch

TechCrunch heeft alledrie de nieuwe Macs getest: de iMac M4, de Mac mini M4 Pro en de 16-inch MacBook Pro met M4 Pro-chip. Over de iMac is TechCrunch enthousiast, maar dat waren ze ook al over de vorige twee generaties. De nieuwe iMac is er dan ook niet voor iedereen die al een 2021-model of nieuwer heeft. Het is vooral een grote upgrade voor iedereen die nog een Intel-model heeft. De overstap naar usb-c voor de accessoires is een welkome toevoeging, al moeten sommige gebruikers daar misschien aan wennen. Lees verder bij TechCrunch.

De Mac mini is volgens TechCrunch misschien wel de beste keuze als je toch al een scherm en accessoires hebt. Hij zegt dat er eigenlijk niks slecht is aan de nieuwe Mac mini. Hij noemt de plek van de powerknop vooral vervelend in plaats van slecht. Toch vind hij het lastig om de Mac mini te plaatsen in de line-up. Hij zit eigenlijk tussen de iMac en Mac Studio in. Hij denkt daarom dat veel consumenten beter kunnen kiezen voor de iMac of een MacBook. Lees verder bij TechCrunch.

TechCrunch schrijft positief over de optie voor nanotextuur bij de nieuwe MacBook Pro. Als je van plan bent om veel buitenshuis te werken met de MacBook Pro, geef dan je geld uit voor die extra. Het maakt een groot verschil, zo zegt de reviewer. Wat betreft de jaarlijkse upgrade voor de MacBook Pro: het zorgt ervoor dat de verschillen met vorige generaties steeds kleiner worden. Lees verder bij TechCrunch.

Reviews M4 Macs van The Verge

The Verge heeft zowel de M4 Mac mini als de M4 MacBook Pro getest. Om te beginnen bij de Mac mini: het nieuwe design maakt indruk, zeker omdat hij zo klein is en er toch nog genoeg poorten zijn. De M4-chip presteert erg goed, zeker voor de lage instapprijs. De upgradeprijzen daarentegen, kunnen de Mac mini weer flink duurder maken. The Verge heeft ook nog wat te zeggen over de powerknop: die vindt de reviewer maar op een onhandige plek zitten (onderop). Lees verder bij The Verge.

Bij de MacBook Pro heeft The Verge ook de M4-versie getest, dus het instapmodel dat deze keer drie poorten heeft. Dat is meteen ook een groot voordeel, omdat je niet meer alleen links je Thunderbolt-poorten hebt. Ook de dubbele hoeveelheid RAM (16GB in plaats van 8GB) is zeer welkom voor een Pro-model. Over de vernieuwde webcam is de reviewer ook tevreden, al ziet de desk view er toch wat korrelig en verstoort uit. Lees verder bij The Verge.

Reviews M4 Macs van CNET

CNET heeft ook alle drie de Macs getest, in verschillende configuraties. De iMac M4 viel in de smaak door de komst van standaard 16GB RAM, de optie voor nanotextuur, de goede speakers en het nog altijd slanke ontwerp. Maar 256GB opslag vinden ze als minimum voor een desktop eigenlijk niet genoeg. Ook het ontbreken van wifi 7 is een vreemde keuze, zo zegt CNET. Lees verder bij CNET.

Net als bij de andere reviewers, scoort de Mac mini M4 hoge ogen. Het kleine design maakt indruk, zeker in combinatie met de krachtige prestaties van de M4-chip. Ook het aantal poorten is voldoende en het is fijn dat je maar liefst drie schermen kan aansluiten. Maar ook hier is het jammer dat je maar 256GB opslag krijgt, aldus CNET. Lees verder bij CNET.

CNET heeft maar liefst twee uitvoeringen van de MacBook Pro getest: het instapmodel M4 van 14-inch en de M4 Pro-versie in 16-inch. Bij beide modellen vinden ze het jammer dat je maar twee externe schermen kan aansluiten en dat de prestaties flink teruglopen als je de energiebesparingsmodus gebruikt. Ze hebben ook de nieuwere maximale helderheid van 1000 nits geprobeerd te testen, maar omdat je dat niet zelf kan instellen en het alleen automatisch aangepast wordt als je in direct zonlicht werkt, belemmerde dat het testen. De camera van de MacBook Pro is wel aanzienlijk beter dan in de vorige generatie MacBook Pro, zo is de conclusie. Lees verder bij CNET.

