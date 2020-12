Logitech heeft de nieuwe Circle View Wired Doorbell met HomeKit Secure Video aangekondigd. De deurbel is in de VS per direct te bestellen en verwachten we binnenkort ook in Nederland.

Logitech heeft al flink wat ervaring met HomeKit-camera’s. Na de Logitech Circle en de Logitech Circle View, is er nu ook de Logitech Circle View Wired Doorbell. Dit is een slimme deurbel voor bij je voordeur met een grote kijkhoek én ondersteuning voor HomeKit Secure Video.



Logitech Circle View Doorbell onthuld

De nieuwe deurbel van Logitech is in de VS direct te bestellen via de Apple Store, maar in de Nederlandse online Apple Store hebben we hem nog niet gezien. De deurbel is een rechthoekig zwart kastje met onderaan de knop voor de deurbel en bovenaan de ingebouwde camera. Deze camera heeft een kijkhoek van 160 graden en nachtmodus met kleur. De deurbel werkt met huidige bestaande bedrade deurbelsystemen en geluidsmodules.

Er zit ook een speaker en microfoon in, waardoor je via de deurbel kan praten met wie er voor je deur staat. De camera ondersteunt ook High Dynamic Range voor hoge kwaliteit camerabeelden. De Logitech Circle View Wired Doorbell is exclusief gemaakt voor HomeKit. Dat betekent dat je hem alleen kan instellen via Apple’s HomeKit-systeem. De deurbel ondersteunt ook HomeKit Secure Video.

Voor HomeKit Secure Video heb je een iCloud-opslagabonnement van minimaal 200GB nodig, plus een HomeKit hub. Je krijgt dan rijke notificaties met waarschuwingen wié er voor de deur staat dankzij HomeKit-gezichtsherkenning. Je kan ook activiteitszones maken, zodat de camera je alleen waarschuwt voor beweging binnen je ingestelde gebied.

Je beelden worden veilig in iCloud opgeslagen voor 10 dagen, zodat je ze later ook terug kunt kijken. De nieuwe Logitech Circle View Wired Doorbell kost in de VS $199,95. Wanneer de deurbel naar Nederland en België komt, is nog niet bekend. Wil je nu al een HomeKit-deurbel kopen, dan kan je onder andere terecht bij Netatmo. De fabrikant had beloofd dat ook daarvoor HomeKit Secure Video beschikbaar komt.