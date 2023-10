Het nieuwe ergonomische toetsenbord van Logitech lekte kort voor de officiële aankondiging al uit. Zoals de naam al aangeeft heeft het toetsenbord de vorm van een golf, terwijl hij tegelijk iets gebogen is. Daarmee ziet het er minder futuristisch uit dan het eerder verschenen Wave-toetsenbord. Ook is de indeling iets anders, waarbij de pijltjestoetsen bijvoorbeeld naar links zijn verschoven. De functietoetsen hebben een dubbelfunctie en zijn ook geschikt voor Apple-gebruikers.

Logitech heeft “toonaangevende ergonomen” en wetenschappelijke kennis ingeschakeld om het toetsenbord te ontwikkelen. Het doel is dat je je aan het einde van de werkdag je nog steeds goed voelt. De Logitech Wave Keys past in de ERGO Series van Logitech, samen met de ergonomische muizen Lift en MX Vertical, die we getest hebben. De golvende vorm van Wave Keys zorgt dat de handen, polsen en onderarmen in een natuurlijke positie zijn geplaatst om te typen. Ook opvallend is de polssteun die standaard al aanwezig is en niet los aangeschaft hoeft te worden.

Logitech Wave Keys is CO2-neutraal

Logitech speelt met dit nieuwe toetsenbord in op de toenemende vraag naar ergonomische producten. Uit een marktonderzoek van RationalStat blijkt bijvoorbeeld dat de groei naar ergonomische oplossingen de komende zeven jaar met 4,6% zal groeien. De fabrikant legt de laatste tijd veel nadruk op het milieu. Daar is ook bij de Wave Keys rekening mee gehouden. Het toetsenbord is gecertificeerd CO2-neutraal, net als de rest van de Logitech-producten. De papieren verpakking komt uit FSC-gecertificeerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. En het plastic van het toetsenbord is deels gerecycled, om oude consumentenelektronica een tweede leven te geven. Het gaat hier om 61% gerecycled plastic voor de kleur Graphite.

Je kunt met dit toetsenbord maximaal 3 apparaten koppelen via Bluetooth of de Logi Bolt-ontvanger. Dit kan een Mac, iPad of pc zijn, waarbij je met een druk op de knop kunt wisselen. Via de Logi Options+ app stel je de sneltoetsen in om bijvoorbeeld snel naar de Niet storen-modus te gaan.

Prijs en verkrijgbaarheid Logitech Wave Keys

Dit nieuwe ergonomische toetsenbord is alleen verkrijgbaar in de kleur Graphite (donkergrijs) in een US International-indeling. Voor Belgen is er een Azerty-indeling voorhanden. De Wave Keys is vanaf 13 oktober verkrijgbaar via de bekende winkelketens in de Benelux en kost €79,99. De zakelijke Wave Keys for Business komt op een later moment uit.