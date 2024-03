Logitech heeft een nieuw accessoire uitgebracht voor thuiswerkers. De Casa Pop Up Desk bestaat uit een Bluetooth-toetsenbord, trackpad en een opvouwbare MacBook-standaard. Klinkt geweldig, maar om te kopen moet je wel een retourtje naar de VS boeken.

Thuiswerkers hebben het probleem dat ze niet altijd ergonomisch kunnen zitten. En voor een extern scherm is ook niet altijd plaats aan de keukentafel. Logitech heeft nu iets waarmee je van je MacBook een ergonomische werkstation maakt. Na gebruik klap je het in tot een boek. Je kunt hiermee in één keer je bureau upgraden. De Casa Pop Up Desk bestaat uit een draadloos toetsenbord dat lijkt op Apple’s eigen Magic Keyboard, maar dan zonder de aluminium behuizing. Je kunt dit toetsenbord met maximaal 3 apparaten tegelijk koppelen. Hij maakt verbinding via Bluetooth en heeft een batterijduur van meer dan 5 maanden.

Het volgende onderdeel is de trackpad, genaamd Casa Touch. Er is gekozen voor een trackpad (en niet een muis) omdat dit platter opgeborgen kan worden. Het draadloze touchpad heeft een batterijduur van slechts 3 weken en werkt ook via Bluetooth.

De drie onderdelen van de Logitech Casa Pop Up Desk.

Logitech Casa pop-up bureau

Na het werken bewaar je beide accessoires in de bijbehorende doos, die tegelijk dienst doet als MacBook-stand. Dit Casa Book is open te vouwen tot een laptopstandaard die ervoor zorgt dat het scherm van je MacBook op een meer ergonomische ooghoogte afgelezen kan worden. Het is geschikt voor vrijwel elke laptop of iPad, zolang het maar minder dan 7,5 kilo weegt. Een Apple MacBook blijft daar gemakkelijk onder, maar er zijn gaming laptops die een stuk meer wegen.

Opgevouwen kun je het complete pakket in je tas stoppen of op een boekenplank neerleggen, want het Casa Book ziet eruit als een compact pakketje. Het handige van deze oplossing is dat je overal kunt werken: in een koffiezaak of thuis aan de keukentafel. Zelfs in een rommelig huis is altijd nog wel ruimte om de stand open te klappen.

Logitech verkoopt drie varianten van de Logitech Casa Pop Up Desk: Bohemian Blush (roze), Classic Chic (donkergrijs) en Nordic Calm (lichtgrijs). Het complete pakket kost $180 bij Amazon.com. We konden ‘m nog niet vinden op de Europese website van Logitech en/of Amazon. Je zult dus vrienden of familie in de VS lief moeten aankijken. Als mensen een Vision Pro uit de VS kunnen halen, moet deze set ook wel lukken.

Vind je het allemaal wat te veel werk om te regelen, dan kun je ook zelf een set bij elkaar sprokkelen: een inklapbare MacBook-stand is gemakkelijk te vinden en er zijn ook genoeg compacte toetsenborden en trackpads.