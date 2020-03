De Logitech Circle 2 is één van de betere HomeKit-camera’s. Met de goede beeldkwaliteit en ondersteuning voor HomeKit Secure Video staat deze camera in onze gids op de tweede plek, achter de Netatmo Welcome. Voor iedereen die de camera al toegevoegd heeft aan Secure Video, staat er deze week een software-update klaar. Versie 8.2.43 voegt onder andere een lichtsensor toe aan de Circle 2.



Logitech Circle 2-update voegt lichtsensor en meer toe

De update komt alleen beschikbaar als je de camera gebruikt in combinatie met HomeKit Secure Video. Gebruik je alleen de standaard HomeKit-functies van de camera, dan krijg je de update en bijkomende functies niet. De update wordt automatisch uitgerold en gedownload. Eén van de nieuwe functies is de ondersteuning van de lichtsensor. Na de update kan je in de Woning-app zien hoeveel licht de camera meet in hoeveelheid lux. Bewegingsensoren zoals die van Hue meten dit al langer, maar nu kan dat dus ook met de Circle 2-camera.

In de Woning-app kan je hier niet zoveel mee doen, maar als je een andere HomeKit-app gebruikt, bijvoorbeeld die van Eve, kun je allerlei soorten automatiseringen toepassen. Je kan bijvoorbeeld automatisch het licht aan laten springen als de lichtsterkte onder een bepaald niveau komt.

Daarnaast kan je met de camera een nieuw type sensor gebruiken die beweging waarneemt. In plaats van een eenvoudige bewegingssensor vind je nu in de Woning-app een zogenaamde occupancy sensor, een soort aanwezigheidssensor. Deze werkt met infrarood en kun je ook gebruiken in combinatie met automatiseringen en meldingen. Het is niet mogelijk om dit te gebruiken om opnames te starten; daarvoor gebruik je de eerder beschikbare bewegingssensor.

Daarnaast belooft Logitech ook dat er met deze update bugs opgelost zijn. De Logitech Circle 2 is beschikbaar in een draadloze en bedrade variant, maar alleen de bedrade versie is standaard geschikt voor HomeKit. Deze is onder andere bij Apple verkrijgbaar voor zo’n €200.