Geruchten wijzen erop dat Apple ergens dit jaar met zowel een nieuwe iMac als een iMac Pro komt. Krijgen we na 8 jaar eindelijk een nieuw design? Dit iMac-concept laat zien hoe het volgende model er misschien wel uit gaat zien.

Apple heeft de iMac de afgelopen jaren voornamelijk aan de binnenkant van updates voorzien. De iMac is nu al jaren beschikbaar in een 21,5- en 27-inch versie en het design stamt al uit 2012. Hoewel het design wel vrij tijdloos is, zijn er ook veel Apple-fans die pleiten voor een nieuw ontwerp. De ontwerpers Viktor Kádár en Patrik Borgatai laten zien hoe de iMac moderner en iets meer op het Pro Display XDR kan lijken.



iMac concept lijkt op Pro Display XDR

Kenmerkend van het Pro Display XDR zijn de gaten aan de achterkant, maar dit aspect is juist net niet meegenomen in dit iMac-concept. Wat overblijft is de vernieuwde voet, het meer rechthoekige design en de dunnere schermrand. De ontwerpers hebben de iMac meteen twee nieuwe schermformaten gegeven: 24,2- en 29,4-inch.

Het resultaat is een veel strakkere iMac met grotere schermen, dunnere rand en een modernere uitstarling. De achterkant van de iMac ziet er in dit concept nagenoeg hetzelfde uit, met twee USB-A- en vier USB-C-aansluitingen. Daarnaast is er nog een ingang voor een SD-kaart en een Ethernetkabel.

Of Apple een nieuwe iMac een dergelijke voet gaat geven, is echter nog maar de vraag. De voet van het Pro Display XDR kost namelijk meer dan duizend euro. De maker van het concept voert daardoor enkele aanpassingen door. Ook zou Apple het 90 graden kantelen van het scherm kunnen weghalen, waardoor er een vereenvoudigde vorm van de voet overblijft.

Op de Behance-pagina van de ontwerpers vind je nog veel meer beeldmateriaal van dit mooie concept.

Eerder maakte een andere ontwerper al een iMac-concept met gebogen glas. Dit concept is een stuk drastischer, maar daardoor ook wat minder realistisch. Welk ontwerp zou jouw voorkeur hebben: het design dat geïnspireerd is op het Pro Display XDR of de iMac met gebogen glas? Laat het ons weten in de reacties.