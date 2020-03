Apple Music heeft een nieuwe persoonlijke mix, genaamd de Get Up! (Energie) mix. De lijst bestaat louter uit vrolijke muziek die speciaal voor jou uitgekozen is.

In het Voor jou-tabblad van Apple Music vind je louter muziek die afgestemd is op jouw muzieksmaak. Al sinds het begin van de streamingdienst zijn er diverse persoonlijke Mien die wekelijks worden bijgewerkt. Denk aan je Favorieten- en Nieuwe muziek-mix. Vanaf nu heeft iedere Apple Music gebruiker een nieuwe wekelijkse mix genaamd de Get Up!-mix, in het Nederlands de Energie-mix.



Get Up! mix in Apple Music: krijg energie van muziek

De nieuwe mix is te herkennen aan het oranje blokje in het Voor jou-tabblad. De omschrijving van de nieuwe mix is duidelijk: muziek waar je energie van krijgt. De omschrijving in Apple Music luidt als volgt:

Of het nu maandagochtend of vrijdagavond is, aan motivatie ontbreekt het niet met deze gepersonaliseerde mix van vrolijke muziek.

De afspeellijst bestaat uit 25 nummers die voor jou persoonlijk geselecteerd zijn, op basis van je luistergeschiedenis en de nummers waar je een hartje aan gegeven hebt. De Energie-mix wordt elke maandag bijgewerkt. Je kan de mix ook eenvoudig toevoegen op je Apple Watch, al kan het wel even duren voordat deze zichtbaar is via de Watch-app op de iPhone. Daarnaast vind je binnenkort een nieuwe Home Office dj-afspeellijst, om mensen die thuiswerken op te beuren. Het is een variant van de reeds bestaande lijst Office dj.

In totaal heeft Apple Music nu vijf persoonlijke mixen in het Voor jou-tabblad:

Favorieten (elke dinsdag)

Energie (elke maandag)

Chill (elke zondag)

Nieuwe muziek (elke vrijdag)

Vrienden (elke donderdag)

