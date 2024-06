Logitech Keys-To-Go 2 draagbaar toetsenbord voor iPad en MacBook heeft een beschermklep

In 2018 bracht Logitech het Keys-To-Go-toetsenbord uit. Zoals de naam al verklapt, is het een draagbaar toetsenbord dat met name ontworpen was voor het gebruik met tablets. Het had een heel plat design en een houder om je iPad of iPhone rechtop in te zetten. In onze review van de eerste Logitech Keys-To-Go kon je destijds lezen wat we van dit toetsenbord vonden. Er was het een en ander aan te merken op dit toetsenbord, maar er is nu een opvolger. De nieuwe Logitech Keys-To-Go 2 heeft een vernieuwd ontwerp, maar er zijn meer veranderingen. De Keys-To-Go 2 is nu te bestellen.

Logitech Keys-To-Go 2

De nieuwe versie heeft een button travel van 1mm, wat overeenkomt met de meest standaard toetsenborden zoals Apple’s eigen Magic Keyboard. Maar er zijn meer overeenkomsten met het Magic Keyboard van Apple, want qua ontwerp heeft hij er ook wat van weg. Mede door het taps toelopende ontwerp, zodat de toetsen ietwat schuin naar je toe gekanteld zijn. Er is verder geen manier om de hoek anders af te stellen.

Waar de eerste generatie nog geleverd werd met een houder om je iPad of iPhone rechtop in te zetten, heeft de Keys-To-Go 2 dat niet. Logitech gaat er vanuit dat de meeste mensen al een hoes voor bijvoorbeeld hun iPad hebben zodat je deze rechtop kan neerzetten. In plaats daarvan heeft de Keys-To-Go 2 een beschermklep, zodat de toetsen beschermd blijven als je het toetsenbord in je tas stopt. Deze beschermklep klap je helemaal om tijdens het gebruik. Daardoor staat het toetsenbord meteen wat hoger.

De Keys-To-Go 2 werkt op knoopcelbatterijen met een gebruiksduur van drie jaar. De eerste versie had nog een oplaadbare batterij, maar daar is hier dus niet voor gekozen. Er zit een volledige rij functietoetsen op en er is zowel een universele versie van het toetsenbord als een Apple-variant die geoptimaliseerd is voor iPad en Mac. De verbinding loopt via Bluetooth en je kunt tot drie apparaten koppelen en ertussen wisselen. De Apple-variant is er in wit en zwart, maar de universele versie is er ook in Lilac (een soort paars).

De Keys-To-Go 2 is verkrijgbaar voor €89,99.