Logitech MX Creative Console: een speciale streamdeck voor (Adobe-)software

De Logitech MX Creative Console lijkt wel wat op de Elgato Stream Deck-apparaten, maar dan met slechts 9 in plaats van 15 knoppen. Wel heb je de mogelijkheid om tussen twee schermen te bladeren, waardoor het aantal opties wordt verdubbeld. In feite bestaat het toetsenblok uit één groot vlak, maar het is zodanig gemaakt dat het lijkt alsof het negen afzonderlijke knoppen met een eigen display zijn. Die knoppen werken als een snelkoppeling voor functies in bepaalde apps. Logitech legt vooral nadruk op de Creative Suite-apps van Adobe, waaronder Photoshop, Lightroom Classic, Illustrator en dergelijke. Beide bedrijven hebben dan ook nauw samengewerkt om profielen te maken die je meteen kunt gebruiken.

Logitech MX Creative Console: vooral voor Adobe-software

Logitech bouwt met deze accessoires waarschijnlijk voort op de technologie van Loupedeck, dat het vorig jaar heeft overgenomen. Elke knop is aanpasbaar, zodat je je favoriete apps en functies kunt kiezen, maar je kunt ook kiezen voor de kant-en-klare profielen. Bij het Photoshop Retouch-profiel heb je bijvoorbeeld snelkoppeling voor Verwijderen, Lasso, Toverstaf en dergelijke. Het idee is dat je niet hoeft te zoeken naar populaire functies maar meteen op een fysieke knop kunt drukken. Met behulp van de software van Logitech kun je de knoppen verplaatsen of zelf een knop maken. Dit werkt alleen als de functie een sneltoets heeft.

Als je nog geen sneltoetsen gebruikt, of geen zin hebt om ze te leren, kan dit een handige manier zijn om toegang te krijgen tot allerlei functies, zonder door menu’s te hoeven bladeren. De nadruk ligt erg op de software van Adobe, want verder kun je alleen profielen vinden voor Spotify en Zoom. Eventueel kun je zelf aan de slag gaan met de LogiOptions+ app, maar daarbij heb je wel beperkte mogelijkheden om zelf de pictogrammen voor de sneltoetsen te kiezen. De Stream Deck van Elgato doet dat beter (en is er trouwens ook in een extra grote uitvoering met 32 knoppen).

Logitech MX Creative Console: de draaiknop

Naast het toetsenblok is er ook een draaiknop, waarmee je de grootte van bijvoorbeeld penselen exact kunt regelen. Beide apparaten werken met elkaar samen. Als je bijvoorbeeld een tool kiest op het toetsenbord en vervolgens op de grootte-knop drukt, kun je met de draaiknop het formaat aanpassen. Er zit nog een tweede draaiknop op, die vergelijkbaar is met het scrollwieltje van een muis. Hiermee kun je inzoomen op afbeeldingen of bladeren op een pagina.

Er zitten ook nog een paar knoppen op. De bovenste twee zijn standaard bedoeld voor undo/redo voor het herstellen van fouten. Daarnaast is er een knop waarmee je verschillende parameters in een app kunt wijzigen. In Photoshop kun je bijvoorbeeld op deze knop drukken om een ring van iconen op het scherm te toveren, waarmee je zaken als contrast en helderheid kunt aanpassen. Met de draaiknop selecteer je de gewenste bewerking, waarna je bijvoorbeeld de belichting kunt aanpassen door opnieuw te draaien.

Of dat handig is, is uiteraard een persoonlijke afweging. Dat geldt trouwens ook voor de vraag of je deze accessoires nodig hebt. Wie handig is met muis en sneltoetsen en inmiddels wat ‘muscle memory’ heeft opgebouwd kan veel van deze handelingen waarschijnlijk al supersnel uitvoeren. Om kopers toch over de streep te trekken geven Logitech en Adobe er 3 maanden gratis Creative Suite-software bij. Dit geldt ook voor bestaande gebruikers.

De producten zijn deels gemaakt van gerecycled plastic. De Logitech MX Creative Console is vanaf half oktober verkrijgbaar voor zowel Windows als Mac voor rond de 200 euro. Meer informatie vind je op de (Amerikaanse) website van Logitech. Voordat je je geld steekt in een dergelijke oplossing zou je kunnen kijken of een (tweedehands) Stream Deck misschien een betere oplossing is. Die kun je al vinden vanaf 60 euro met 6 toetsen, die je helemaal naar eigen inzicht kunt instellen.