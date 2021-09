In deze eerste indruk van de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max lees je wat onze ervaringen zijn met de nieuwe Pro-modellen van 2021. Hoe bevallen de twee nieuwkomers? Is er veel verschil? Waarom zou je de Pro moeten nemen en is de Max z'n hogere prijs waard? Dit is onze eerste indruk!

Hands-on met de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max

Waarschijnlijk heb je al de eerste reviews gezien van de internationale media. Er verschenen unboxing-video’s en er zijn ook al een paar websites met een meer diepgravende review. Natuurlijk kunnen we hier in Nederland niet achterblijven en geven we je onze eigen kijk op de nieuwe toestellen, op basis van eigen ervaringen.

Op deze pagina geven we je onze eerste indruk. Later volgen natuurlijk nog veel uitgebreidere reviews van de afzonderlijke modellen. Mocht je specifieke vragen hebben, stel ze dan gerust in de reacties onder dit artikel. We doen ons best om er dieper op in te gaan in de uiteindelijke review!

Introductie

Het is makkelijk om dit jaar weg te schrijven als een “typisch s-jaar”. De grote vernieuwingen zoals een hoekig design, MagSafe en 5G waren vorig jaar dé redenen om te upgraden. Apple lijkt de toestellen dit jaar op detail nog wat verder te willen aanscherpen. En dat is OK, want ook in het verleden hebben we wel vaker s-jaren gehad. Toch zitten er genoeg vernieuwingen in die interessant zijn om te bespreken. We hebben al een vergelijking iPhone 13 vs iPhone 13 Pro gemaakt, waarbij het vooral gaat om de technische verschillen. Hoe je ervaringen zijn als je de toestellen echt in handen hebt, is een heel ander verhaal. Zo is de iPhone 13 Pro Max op papier de beste smartphone in de line-up. Toch zal het vrij grote formaat wel wat mensen afschrikken.

In deze eerste indruk richten we op de twee iPhone 13 Pro-modellen en dan vooral op de drie grote verbeteringen van dit jaar: het scherm, de camera en de batterijduur.

Ben je op zoek naar onze hands-on ervaringen met de iPhone 13 en iPhone 13 mini? Die publiceren we op donderdag 23 september!



Het uiterlijk: kleine tweaks

Over het design van de iPhone 13 Pro kunnen we kort zijn: dit is op het eerste gezicht precies hetzelfde als vorig jaar. Toen kreeg de iPhone een ontwerp met rechte hoeken, dat wat makkelijker in de hand ligt (al zijn de meningen daarover verdeeld). We zagen wel dat er wat kleine dingen zijn veranderd. De toestellen zijn iets zwaarder en dikker geworden, onder andere door de grotere batterij. Ook is de camerabult aanmerkelijk groter, waardoor hoesjes van vorig jaar niet meer passen. Een positieve verandering is dat de notch 20% kleiner is. Maar eerlijk gezegd: je ziet het pas als je er goed op let of de toestellen naast elkaar houdt. Apple maakt helaas geen gebruik van de extra ruimte. Je ziet nog steeds niet de batterijstatus of andere nuttige info in beeld. En er zit nog steeds een zwarte rand rondom het scherm, al is die de afgelopen jaren wel steeds smaller geworden.

Je kunt dit jaar bij de Pro-modellen kiezen uit vier kleuren. Wij gingen voor goud (iPhone 13 Pro) en Sierra Blue (iPhone 13 Pro Max). Daarnaast zijn er de gebruikelijke favorieten grafiet en zilver, voor wie het liever niet te bont maakt. Goud is net zo glossy en fonkelend als vorig jaar – althans wat de randen betreft. De achterkant oogt eerder champagne. De nieuwe kleur Sierra Blue bevalt ons goed. Het is niet zo babyblauw als je op het eerste gezicht zou denken. Het neigt eerder naar een subtielere blauwgrijs of zilvergrijs, waarbij de tint verandert door de lichtinval. Daardoor ben je er wat minder snel op uitgekeken dan wanneer Apple een felle kleur had gekozen.

Scherm: eindelijk ProMotion!

Vorig jaar zat er weinig verschil tussen de iPhone 12 en de iPhone 12 Pro, waardoor het voor veel mensen een lastige overweging was. Voor het Pro-model betaal je fors wat meer. Dan moeten de extra functies het wel waard zijn. Bij de iPhone 13-serie zijn er eindelijk weer genoeg redenen om voor Pro te kiezen. Niet alleen de camera heeft meer functies op het Pro-model, maar ook bij het scherm heeft iets nieuws: ProMotion.

Er gingen al jaren geruchten over een 120Hz-scherm in de iPhone. Dit jaar is het realiteit geworden: het scherm heeft een variabele verversingsgraad tussen 10Hz en 120Hz. Voorheen werd het scherm op een vaste frequentie van 60Hz vernieuwd. Bij statische content zal het scherm nu minder vaak worden vernieuwd, wat gunstig is voor de batterijduur. Speel je een grafisch drukke game, dan gaat de frequentie flink omhoog. In deze eerste indruk is het nog niet goed mogelijk hier een definitief oordeel over te geven, omdat we dit nog wat uitgebreider willen testen en ook willen vergelijken met ProMotion op de iPad. Bij het horizontaal bladeren door de beginschermen op de iPhone of het verticaal bladeren door de instellingen merk je wel het verschil: het gaat soepeler en tijdens het scrollen viel ons op dat teksten beter te lezen zijn.

Het grootste probleem is: zien de meeste gebruikers het verschil wel? De beste manier om dat te bepalen is om een tijdje ProMotion te gebruiken en daarna terug te gaan naar een normaal scherm. Of door twee toestellen naast elkaar te bekijken, met en zonder ProMotion. Dat doe je echter maar zelden in het dagelijks leven.

Het zal voor Apple lastig worden om klanten te overtuigen dat ProMotion echt een meerwaarde heeft. Wat dat betreft had Apple de boodschap duidelijker over kunnen brengen door meteen ook maar een always-on scherm te ondersteunen (ook al zit niet iedereen daar op te wachten). De frequentie kan immers omlaag bijgestuurd worden tot 10Hz voor stilstaande content, dus technisch was het waarschijnlijk wel mogelijk geweest. Het is nog niet de 1Hz van het Apple Watch-scherm, maar die heeft dan ook een kleinere batterij en bovendien zou Apple het ook op de iPhone optioneel kunnen maken.

Alle overige schermeigenschappen zoals resolutie, contrastratio en kleurenweergave zijn overigens hetzelfde gebleven.

Hardware in de iPhone 13 Pro-modellen

De A15 Bionic-processor is dit jaar net iets beter en sneller geworden, maar het is opmerkelijk dat Apple daarbij geen vergelijking met de A14 maakt. Waarschijnlijk omdat de vooruitgang dit jaar niet zo groot is. Het zou te maken hebben met strubbelingen in het chipteam, maar waarschijnlijk speelt ook mee dat Apple al zó ver voor ligt op de concurrentie dat het moeilijk is om nog grote sprongen te maken. Op dit punt kunnen we verder kort zijn: alles is hetzelfde gebleven: apps starten vlot op en je krijgt geen moment het idee dat de performance tekort schiet. Het feit dat hier weer de nieuwste processor in zit, geeft je vooral de garantie dat je toestel ook na jaren nog goed kan meekomen.

Andere zaken zoals MagSafe, draadloos opladen, 5G, wifi 6 en opslag zijn hetzelfde gebleven, met als belangrijkste verschil dat je nu modellen met 1TB kunt aanschaffen. Dat is maar voor een kleine doelgroep interessant, bijvoorbeeld mensen die beroepsmatig in ProRes willen gaan filmen. Het was voor Apple een kleine moeite om deze extra optie toe te voegen en het is mooi dat het er is.

Over de batterijduur lees je meer in onze uitgebreide review, want daar kunnen we in deze eerste indruk natuurlijk nog weinig zinnigs over zeggen. Wel weten we dat de iPhone 13 Pro op papier een 1,5 uur langere gebruiksduur heeft in vergelijking met de iPhone 12 Pro en dat is een verbetering die iedereen zal toejuichen.

Camera van de iPhone 13 Pro-modellen

Elk jaar zijn er wel weer verbeteringen in de camera te bespeuren. Ook dit jaar is dat het geval, maar het lijkt alsof Apple dit jaar extra heeft uitgepakt. De specs van alle cameralenzen zijn verbeterd en er is nu sensor-shift aanwezig op alle modellen, aangevuld met nieuwe softwarefuncties zoals Cinematic Video en Photographic Styles. Dat levert een grotere camerabult op – iets wat vooral opvalt bij de iPhone 13 Pro. Gebruikers van een iPhone 12 Pro Max waren immers al gewend aan de dikkere cameralenzen, die meer uitsteken.

De verbeterde camera gaat wel ten koste van het gebruiksgemak en het uiterlijk. De camerabult steekt opvallend ver uit en toestel wiebelt nu veel meer als hij op tafel ligt. Zelfs met hoesje wiebelt het nu, terwijl dat eerder alleen bij de Pro Max het geval was. Een ander gebruiksprobleem is dat het toestel niet meer mooi op draadloze laders kan liggen. Ik gebruik deze Belkin-lader met langwerpige laadplank en er ontstaat nu een luchtkier bij de iPhone 13 Pro, omdat de camerabult in de weg zit. Dat dwingt je eigenlijk om naar een MagSafe-lader over te stappen. Apple’s MagSafe Battery Pack past gelukkig nog wel, al loopt hij wel erg strak langs de camerabult. Bij de iPhone 13 Pro Max (en zelfs bij de iPhone 13 mini) is er meer ruimte.

Natuurlijk zijn we ook alvast met wat camerafuncties bezig gegaan. ProRes komt later dit jaar, maar met de nieuwe macromode en met de 3x zoom kun je al wel aan de slag. Die 3x zoom komt erg van pas als je bijvoorbeeld je eten in een restaurant wilt fotograferen (tja…) en last hebt van schaduwen. Je kunt dan wat verder weg gaan staan, zodat je etensbord beter is belicht. De iPhone 13 Pro-modellen schakelen automatisch over naar macromode als je dichterbij komt. Dat gebeurt automatisch en wekte bij ons wat verwarring. Je kunt tot een afstand van 2cm macrofoto’s maken, maar als je iets verder weg staat en bij het omslagpunt zit, kan het ook gebeuren dat de camera denkt dat je een macrofoto wilt maken. Apple gaat zorgen dat je dit automatisch omschakelen in de toekomst uit kan zetten.

Met de iPhone 13 Pro-camera’s helpt Apple je nog beter om mooiere foto’s te maken, zonder dat je een getalenteerde fotograaf hoeft te zijn. Beeldstabilisatie, foto’s maken bij matig licht, het is allemaal verbeterd, maar dat is iets wat we van Apple al gewend zijn. Andere functies zoals Cinematic Mode en Fotografische stijlen gaan we in onze uitgebreidere review nog nader bekijken.

Conclusie iPhone 13 Pro eerste indruk

Dit jaar draait alles om de details: er zijn geen spectaculaire vernieuwingen bij de iPhone 13 Pro-modellen, maar het totaalpakket is toch aantrekkelijk als je nog niet op de iPhone 12-serie was overgestapt. Je krijgt alle vernieuwingen van vorig jaar, die net wat meer zijn aangescherpt, plus nog wat extra. Het nieuwe design, 5G, MagSafe en ProMotion kunnen reden genoeg zijn om te upgraden.

De verbeteringen van dit jaar concentreren zich op drie punten: batterijduur, camera en ProMotion-scherm. De eerste twee zijn vaste prik en dus niet verrassend, terwijl ProMotion al een paar jaar in de iPad Pro zat. Wat is er dan wél echt nieuw? De kleur Sierra Blue, al hadden we op basis van de foto’s op de website van Apple de indruk gekregen dat het een meer sprekende kleur zou zijn. In werkelijkheid is het een gedempte blauwgrijs, die bij bepaalde lichtval soms naar lila neigt. Grafiet, zilver en goud zijn kleuren waar mensen inmiddels wel op uitgekeken zijn. We hadden liever een iPhone 13 Pro (met matte zijkanten!) in de nieuwe kleur Middernacht gezien, maar die is er helaas alleen bij de standaard iPhone 13 en iPhone 13 mini.

