Kuo over de iPhone 13

Volgens analist Ming-Chi Kuo krijgt de iPhone 13-familie een kleinere notch, de inkeping boven het scherm waarin de TrueDepth-camera is verwerkt. Alle modellen uit de iPhone 13-serie zijn voorzien van deze kleinere notch. De twee Pro-modellen krijgen bovendien een energiezuiniger LTPO-scherm, waarbij de verversingsgraad 120Hz is. Dat staat in een research-notitie die de analist vandaag heeft verspreid. Kuo verwacht bij de iPhone 13-familie dezelfde modellen als bij de iPhone 12. Ze zijn allemaal voorzien van een Lightning-connector en een Qualcomm’s Snapdragon X60 modem voor 5G. Deze bevat meerdere verbeteringen voor internetten op 5G-snelheid.



Alle vier modellen uit de iPhone 13-serie zullen voorzien zijn van een grotere batterij, vergeleken met hun tegenhangers uit de iPhone 12-serie. Dit is te danken aan enkele design-wijzigingen die extra ruimte creëren. Zo zal het simkaartslot worden samengevoegd met het moederbord en worden de componenten voor Face ID iets kleiner gemaakt. Dit leidt tot de kleinere notch. Eerdere geruchten wezen erop dat de sensor shift-beeldstabilisatie van de iPhone 12 Pro Max ook naar de hele iPhone 13-serie wordt uitgebreid. Kuo bevestigt dit nu. Verder denkt Kuo dat er dit jaar geen nieuwe iPhone SE uitkomt, maar dat we daarop tot volgend jaar zullen moeten wachten. Het vernieuwde instapmodel staat gepland voor begin 2022.