Hands-on video’s en ervaringen van iPhone 13 Pro

In deze round-up vind je de eerste reviews, hands-ons en ervaringen van de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Bekende YouTubers en sites als MKBHD en The Verge hebben de afgelopen tijd dit model al kunnen proberen en delen hun ervaringen over de camera, de nieuwe kleurtjes en de andere verbeteringen. De meeste focus ligt op de camera, want daar heeft Apple ook de meeste verbeteringen in gestopt. Andere onderdelen die belicht worden, zijn het verbeterde display en de batterijduur.



Eerste indruk van MKBHD

Marques Brownlee laat in zijn video de eerste ervaringen zien met het nieuwe product. Hij heeft voor zijn video alle vier de nieuwe modellen uitgepakt. De review volgt op een later moment, maar zijn uitpakvideo geeft alvast een goed beeld van hoe de iPhones (en de verpakking) eruit zien.

Hands-on bij Wired

Wired benoemt dat er dit jaar minder redenen zijn om te upgraden dan normaal, ook al zijn de verbeteringen erg fijn. Ze noemen de Cinematic Mode “tremendously fun” en prijzen het 120Hz display. Hoewel Android-toestellen al jaren een 120Hz-scherm ondersteunen, pakt Apple het iets anders aan door de refreshrate aan te passen op wat je doet en wat de status van het scherm is (een statisch beeld of juist een bewegende video). Al met al voelt alles daardoor net wat vloeiender aan. Een nadeel vinden ze dat de Pro-modellen standaard met 128GB komen, want dat is volgens hen veel te weinig. Hoewel ze over de camera enthousiast zijn, missen ze wel wat speciale functies die het geheel net even wat anders maken. Het is geen enorme verbetering ten opzichte van vorig jaar, zo concludeerd Wired.

Verder lezen: Wired

The Verge heeft ‘m al geprobeerd

Dieter Bohn van The Verge zegt dat de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max vooral bedoeld is voor mensen die van details houden. De belangrijkste verbeteringen zijn volgens hem de langere batterijduur en de verbeterde camera. Hij heeft de nieuwe toestellen ongeveer een week getest. De batterij in de iPhone 13 Pro hield het een dag vol bij extreme omstandigheden, zoals heel veel filmen in 4K en met maximale helderheid. Het is voor hem daardoor geen probleem meer om voor een lange dag de deur uit te gaan zonder powerbank. Over de camera is hij razend enthousiast. Volgens hem maken de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max de mooiste foto’s van alle smartphones. Vooral bij slechte belichting maken de toestellen mooiere foto’s. Andere hoogtepunten zijn volgens hem het betere display. Wel vindt hij het jammer dat er een Lightning-aansluiting in plaats van usb-c in zit.

Verder lezen: The Verge

CNET gaat hands-on

Ook CNET spreekt lovende woorden over de camera’s van de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. De 3x optische zoom voor de telelens is volgens de reviewer een groot pluspunt. De macro-fotografie is ook fijn, al vind hij het jammer dat voor macrofoto’s met mindere belichting het resultaat wat minder is. Dat komt doordat de ultragroothoeklens minder goed om kan met mindere belichting dan de gewone groothoeklens. De iPhone schakelt automatisch over naar de ultragroothoeklens zodra je dichtbij een object komt, omdat met die lens mooiere macrofoto’s genomen worden (behalve dus met weinig licht). De Cinematic Mode (Filmmodus) is volgens de reviewer een plezier om te gebruiken, al levert het geen perfecte filmpjes op.

Lees de volledige hands-on van CNET

Review van NU.nl

NU.nl heeft de vier toestellen in één review behandeld. Uit hun review blijkt dat ze de verbeteringen beperkt vinden. De camera’s zijn volgens hen beter, maar niet echt reden om te upgraden. De kleinere notch is merkbaar, maar ze vinden hem nog steeds duidelijk aanwezig. De hogere verversingssnelheid van het display zorgt voor soepelere beelden, al vragen ze zich af waarom Apple dit niet vorig jaar al toegevoegd had. Al met al denken ze dat Apple deze serie beter iPhone 12s had kunnen noemen.

Lees de volledige review van NU.nl

Review van AD.nl

In de review van het AD is te lezen dat de verbeteringen ook vooral in de camera zitten. Apple maakt een paar forse stappen, zo is er te lezen. Op de camera’s na zijn de toestellen bijna niet van de voorgangers te onderscheiden. Van de nieuwe processor merk je volgens het AD niet veel, behalve dan dat de accuduur langer mee gaat doordat hij energiezuiniger is. Over het 120Hz-display zegt het AD dat je een fijnproever moet zijn om dit te merken.

Lees de volledige review van het AD

Video’s van iJustine, René Ritchie en meer













